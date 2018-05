EEUU perderá $11,000 millones si deporta a hondureños con TPS

San Pedro Sula, Honduras.



Si Estados Unidos opta por deportar a los miles de hondureños que el 5 de enero de 2020 dejarán de estar amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), la economía estadounidense perderá billones de dólares.



Hasta ahora solo se ha hablado de lo perjudicial que sería para los hondureños ser deportados después de que expire el TPS, pero un informe del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (Immigrant Legal Resource Center), al que tuvo acceso Diario LA PRENSA, evidencia que también habría un gran impacto negativo para las finanzas de ese país.



Según el documento, los hondureños con TPS aportan cada año más de $1,093 millones de dólares (más de 25,694 millones de lempiras) al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos.



Esto significa que en cinco años, el PIB estadounidense perdería más de $5,000 millones.



Mientras que en una década, considerando el aumento de aporte al PIB que tendrían por año los hondureños con TPS, Estados Unidos perdería unos 11,000 millones de dólares.



Inmigrantes de diferentes países han protestado en Estados Unidos por las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.



Todos los afectados



El pasado viernes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, canceló el TPS para los hondureños.



En 2013 había más de 70,000 compatriotas amparados en el TPS.



Para 2016 y 2017, esta cifra bajó hasta a 57,000, debido a que el resto decidió no reinscribirse en el programa.



Tras que Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos, al último período de inscripción del TPS solo acudieron 44,079 hondureños, pues ya sospechaban que este sería cancelado.



Sin embargo, para los expertos y estudios, la población total de hondureños con TPS afectados por el Gobierno de Trump es de 60,000, pues 13,000 no quisieron reinscribirse por temor a que el programa no fuera extendido por la administración Trump y 44,000 que quedarán sin TPS el 5 de enero de 2020, a pesar de que se habían registrado confiando en la renovación del programa.



Según informes, uno de cada cinco hondureños con TPS trabaja de forma individual en Estados Unidos.



Trabajo



También el área laboral estadounidense será afectada negativamente si ese país envía a Honduras a los connacionales con TPS, según otro informe analizado por Diario LA PRENSA.



El documento fue elaborado por el Centro para Estudios de Migración (Center for Migration Studies) y en este se destaca la importancia de los hondureños con TPS en Estados Unidos.



El informe revela que de los compatriotas que tienen o tuvieron TPS en los últimos dos años, más de 48,000 son parte de la fuerza de trabajo en territorio estadounidense.



El campo en el que más trabajan los hondureños con TPS es el de construcción, en el que hay 13,700 laborando. En cuidado de niños trabajan 3,900 y en servicios de paisajismo hay 3,700.



En restaurantes y otros servicios de comida laboran 3,300 compatriotas con TPS y 800 en hospitales.



Más de 23,000 se desempeñan en otras áreas.





Salud



El estudio realizado por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes señala que la deportación de los hondureños con TPS significaría la pérdida de más de $1,600 millones para los diferentes sistemas y programas de salud de Estados Unidos en 10 años.



Esto debido a que los hondureños con TPS aportan más de $167 millones cada año para servicios de salud estadounidenses.



Ubicación



El informe del Centro para Estudios de Migración detalla que de los casi 60,000 connacionales que estuvieron amparados por el TPS en los últimos dos años hay 8,500 que viven en Texas, 7,800 en Florida, 6,200 en Carolina del Norte y 5,900 en California.



El documento no especifica la ubicación de los otros 31,000 hondureños beneficiados.



En las zonas donde más viven compatriotas con TPS es donde más se verán afectadas también las empresas y diferentes negocios.





El informe del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes detalla que reemplazar a los trabajadores hondureños que tienen TPS tendrá un costo superior a los $230 millones de dólares para empresas y negocios de Estados Unidos.



“La terminación del TPS para El Salvador, Honduras y Haití conllevará impactos económicos significativos y de largo alcance en nuestra economía”, lamenta en las conclusiones de su estudio la organización estadounidense.