Honduras revisará “caso por caso” para ayudar a legalizar a tepesianos

Tegucigalpa, Honduras.



La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de inmigrantes de Honduras supone para las autoridades hondureñas una oportunidad para buscar la estadía legal y permanente de sus compatriotas en Estados Unidos.



La decisión anunciada el viernes pasado por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, representa una posibilidad para que los hondureños que viven en EEUU, incluso los que no están amparados por el TPS, puedan regularizar su situación migratoria.



“Existe la posibilidad de que los inmigrantes hondureños que viven en territorio estadounidense puedan ‘regularizar’ su situación antes de enero de 2020, fecha cuando vencerá el TPS”, dijo ayer Isaías Barahona, vicecanciller de Honduras.



Aseguró que Honduras revisará “caso por caso” para establecer estrategias que ayuden a los más de 44,000 compatriotas beneficiados con el TPS a encontrar “el mecanismo apropiado” para permanecer legales en Estados Unidos.



Panorama



El TPS para los hondureños fue concedido en 1999, tras el devastador paso del huracán Mitch por Centroamérica a finales de 1998, tiempo en que los beneficiados con el programa han tenido 53,500 hijos, quienes tienen la ciudadanía estadounidense.



Barahona dijo que el Gobierno no desamparará a los hondureños que a partir del próximo 5 de julio tendrán 18 meses para retornar a su país o luchar por su permanencia en Estados Unidos.



“Probablemente no va a funcionar para todos, pero el derecho como migrantes los asiste. La Ley de Estados Unidos permite que personas que vivan en el país y tengan una circunstancia determinada puedan apelar a una residencia permanente”, explicó.



Para el vicecanciller, la decisión de EEUU “es lamentable”, pero aseguró que la mayoría de los hondureños amparados por el TPS respetan la ley y han cumplido “sus obligaciones” en ese país, por lo que creen que tienen “buenas condiciones” para legalizar su estatus.



Los inmigrantes “merecen respeto y cuidado de sus derechos”, subrayó Barahona, quien reconoció que el retorno de los compatriotas al país representa “un desafío” para Honduras.



El país puede perder unos 200 millones de dólares producto de las remesas (4,720 millones de lempiras), tras el fin del programa que residir y trabajar en Estados Unidos, según estimaciones de economistas.



Gobierno de Honduras



El presidente Juan Orlando Hernández calificó como un “duro golpe” la cancelación del TPS.



No obstante, dijo que los 18 meses concedidos para salir del país o legalizar su estatus “se convertirán en otra oportunidad para seguir luchando por el bienestar de todos los hondureños, sin importar adonde se encuentren”.



Añadió: “Realizaremos los esfuerzos necesarios para lograr la regularización permanente de nuestros compatriotas amparados bajo el TPS”, indicó el gobernante en un mensaje hecho público a través de su cuenta en Twitter.



En otro Twitter, el Presidente expresó que quienes regresen a Honduras serán recibidos con “los brazos abiertos” y que el Gobierno les apoyará para “lograr una reinserción digna e integral a su país”.



Las autoridades del Gobierno calculan que unos 100,000 hondureños se beneficiaron del programa desde su inicio en 1999, aunque consideran que actualmente solo 44,079 personas siguen amparadas por ese permiso.



Argumentos de la cancelación



En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que después de haber evaluado las condiciones sobre el terreno y haber concluido que existe una “notable” mejora en las circunstancias que provocaron su designación, la devastación del huracán Mitch, debe acabar con ese permiso.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha determinado que la “interrupción de las condiciones de vida en Honduras por el huracán Mitch, que sirvió de base para la designación del TPS, ha disminuido, a tal grado que ya no debería ser considerado sustancial”, explicó el Gobierno en un comunicado oficial publicado el viernes pasado.



El Gobierno de Donald Trump aseguró que ha hecho un “progreso sustancial en la recuperación posterior al huracán”, pero no detalló a qué tipo de mejoras estaba haciendo referencia.