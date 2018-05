Toma de carretera termina con firma de convenio para proteger el ambiente

El Negrito, Yoro, Honduras.



Lo que comenzó con una marcha pacífica seguida de cabildo abierto en la aldea Toyós de este municipio terminó en toma de la carretera entre El Progreso y Tela, afectando a centenares de conductores y viajeros.



Por más de tres horas, un grupo de vecinos del sector de Guaymas interrumpió el paso de vehículos entre El Progreso y Tela. La acción causó pérdidas económicas a comerciantes y personas.



La toma fue desalojada por la Policía.



Antes de la toma, los disconformes habían participado en una caminata pacífica y en un cabildo abierto.



Durante la reunión, el alcalde de El Negrito, Delbin Salgado, y dirigentes comunales firmaron un convenio de protección a los recursos naturales e hicieron una declaratoria de “Municipio libre de minería”.



Debido a la toma se formaron largas filas de carros, pero al mediodía, un comando de elementos de la unidad Tigres llegó al lugar y pidió a los manifestantes habilitar el paso por la carretera.



El alcalde dijo que no permitirán mineras.



Ante la negativa de estos, los uniformados usaron bombas lacrimógenas. A pesar del desalojo, nadie resultó herido.



El interés minero en la zona es debido a que en las montañas de El Negrito y otras del departamento de Yoro se han detectado yacimientos de oro, hierro y zinc, aunque ninguno ha si explotado.



Lucha



Antes de la toma, se había realizado el cabildo abierto, donde el alcalde aseguró no permitirá la explotación minera.



“Junto a las comunidades hemos acordado cerrar las puertas a cualquier pretensión de alguna empresa minera, para ello estamos pidiendo al Congreso que cancele toda concesión aprobada para esta zona”, expresó Salgado. Al cabildo abierto, que se desarrolló en la comunidad de Toyós, a la orilla de la carretera CA-13, llegaron pobladores de las diferentes aldeas que se oponen a una explotación de minerales en la zona, pues afirman que “se destruirán los nacimientos de agua que son vitales para nosotros”.



En el cabildo, los habitantes denunciaron que la tala y cultivo de palma ilegal dañan el ambiente en la zona. Por esto, alcaldes de El Negrito, Santa Rita y El Progreso se unieron para buscar una solución.



“Esperamos el apoyo del Gobierno para frenar la siembra ilegal de palma”, dijo el alcalde.



Modesta Morales, presidenta del patronato regional de Guaymas, dijo que han logrado que las autoridades locales nieguen los permisos para esas actividades.



Los habitantes caminaron varios kilómetros.



“Si lo permitimos, las nuevas generaciones no tendrán agua que beber.



Lucharemos hasta que varias concesiones mineras sean anuladas por el Gobierno”, aseguró.



El Negrito tiene 4,081 hectáreas de bosque, donde están las fuentes de agua que abastecen a más de 40 aldeas.



Cada habitante aporta 10 lempiras al año para la compra de nuevas fuentes.



Hasta ahora han adquirido 18. Estas son manejadas y protegidas por juntas administradoras de agua.