Garafulic insta a políticos a retomar el prediálogo

Tegucigalpa, Honduras.



El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Igor Garafulic, hizo un nuevo llamado ayer a los actores de la crisis política hondureña para que reanuden el prediálogo nacional porque “los problemas no se arreglan solos”.



El diplomático reconoció que el proceso está estancado y apeló a la voluntad política de las partes para continuar con las mesas técnicas de viabilidad, que en un número de cuatro se han desarrollado en la sede del organismo internacional.



Garafulic y Guillermo Kirpatrick de la Vega, embajador de España, comparecieron en Frente a Frente, donde coincidieron en que la única forma de sacar de la crisis a este país es sentándose en las mesas. “Nuestro rol es de ser siempre anfitriones, facilitar una conversación. Las posiciones están polarizadas, existe siempre un escepticismo si me reúno o no me reúno. Un problema doméstico en la casa se arregla conversando y en un país también se arregla conversando”, afirmó Garafulic.



Añadió: “Debemos entender que los problemas no se van a resolver de forma espontánea, los problemas no se arreglan solos, aquí está superestudiado lo que ha ido fallando y ya no hay mucho que estudiar, lo que hay que hacer son los cambios”.



Por su parte, el embajador de España, que también ha estado en las mesas técnicas, dijo que su país está convencido de que “la crisis política que hay en Honduras se va a resolver por la vía del diálogo”.



También concuerda en que es necesario hablar de asuntos relacionados con las reformas electorales, así como los económicos, sociales y de la sociedad civil.