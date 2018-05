Ministerio Público ha solicitado 10 veces el arresto de José Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.



El Ministerio Público (MP) ha enviado al menos 10 notas a la Secretaría de Seguridad para que ejecute las órdenes de captura contra nueve prófugos del latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre estos al exjefe de compras José Zelaya, considerado el cerebro del megafraude.



“Unas 10 veces se les ha hecho las peticiones para que se proceda al arresto”, dijo una fuente ligada en las pesquisas.



Los requerimientos del MP se han hecho durante cuatro años, luego de que en 2014 iniciaran las investigaciones y se presentaran requerimientos fiscales contra responsables del descalabro financiero del IHSS, el cual generó pérdidas de unos L 6,399 millones.



Entre 2010 y 2014, autoridades del IHSS, encabezadas por su exdirector Mario Zelaya, autorizaron contratos sobrevalorados, transferencias de dinero internas ilícitas y pagos a empresas de maletín, según el Ministerio Público.



Una de las líneas de investigación es la denominada sociedades de maletín, que consistió en pagos por 290 millones a compañías ficticias o de fachada creadas por amigos y amantes de exfuncionarios del IHSS.



Mario Zelaya usó líneas de crédito para disponer de recursos para las cancelaciones a favor de estas empresas y José Zelaya avaló, como jefe de compras, las transferencias.



José Zelaya, utilizó amigos para crear las empresas de maletín, entre ellas Suministros Médicos, que era manejada por su esposa Michelle Alejandra Rojas Flores, quien habría recibido 102,883,132 lempiras, con lo que compró dos casas en Estados Unidos.



Zelaya está acusado de malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad y lavado de activos



Seguridad



LA PRENSA le consultó al vocero de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, la razón por la que durante cuatro años no se ha podido arrestar a José Zelaya y los demás prófugos, inicialmente respondió que “esos casos los lleva el MP.”



“Ese caso lo lleva el MP con la Atic (Agencia Técnica de Investigación Criminal), según me dijo el director de la DPI, la Atic está trabajando en esos casos de corrupción”.



Luego, expresó que “hay órdenes que ya están metidas en nuestros sistemas y, obviamente, al ser identificadas estas personas, se ponen a la orden de los tribunales”.



Luego se mostró dubitativo sobre si la Secretaría de Seguridad tiene en sus manos las peticiones de captura: “Hay que ver si esas órdenes ya están, me imagino que ya están, entonces, los equipos de captura de la Policía Nacional andan detrás de estas personas”. Finalmente, dijo que mejor iba a averiguar si hay solicitudes de arresto por el latrocinio en el IHSS. “Tendríamos que verificar si las órdenes de captura están en poder de nosotros o solo están en poder del MP”, cerró.



El Ministerio Público ha enjuiciado a 47 personas por el descalabro financiero a IHSS, entre estos, a Mario Zelaya, quien hasta el momento ha sido condenado a 25 años de prisión.



En un principio se manejó que José Zelaya residía en Nicaragua, pero las autoridades le han perdido la pista.