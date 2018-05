Desalojan a vecinos que mantenían cerrado paso a hidroeléctrica en Tela

Tela, Honduras.



Después de varios meses de mantener cerrado el paso de maquinaria para un proyecto hidroeléctrico en la montaña Nombre de Dios, la Policía desalojó ayer a un grupo de vecinos en la comunidad de Pajuiles, sector sur.



La acción policial se dio en cumplimiento a una orden judicial luego de la solicitud hecha ante esos tribunales por los ejecutivos de la empresa Hidroeléctrica Centrales de El Progreso (Hidrocep).



Desde hace más de un año, un grupo de pobladores de la zona ha venido protestando contra el proyecto y en varias ocasiones se han tomado la carretera entre El Progreso y Tela.



Las autoridades han llegado y revisado la documentación de la empresa e inspeccionado la zona y han asegurado que todo está apegado a ley.



Fue así que un contingente policial integrado por elementos de la Unidad Especial Tigres y preventivos llegaron antes de las 6:00 am al lugar para abrir el camino para que ingresara la maquinaria pesada para esas labores. Todo se desarrolló de manera pacífica.



Inversión



Juan Ángel Fuentes, presidente del patronato sectorial de la montaña Nombre de Dios, afirmó que ven un gran beneficio para las comunidades, en especial el mejoramiento de las vías, construcción de centros de salud y escuelas.



“Lo más grande es que vamos a tener la oportunidad de instalar la energía eléctrica en nuestras aldeas. Nosotros hemos estado olvidados de las autoridades locales y a nivel central, no podemos dejar ir este tipo de inversiones que vienen a generar fuentes de empleo y aportar al desarrollo del sector, por esa razón la apoyamos”, expresó el dirigente. La apreciación de Fuentes no es compartida por el grupo de ciudadanos de la parte baja del lugar. Ellos mantienen su posición de que no se debe permitir la hidroeléctrica porque va a destruir los recursos naturales.



Este es el grupo de vecinos que rechaza el proyecto.



LA PRENSA trató de consultarlos, pero sus coordinadores se negaron a hablar sobre el asunto.



Miguel Aguilar, director del proyecto, manifestó que la meta es producir 1.3 megavatios de energía limpia.



“Debido a la posición negativa de ese pequeño grupo de pobladores hemos sufrido algunos atrasos, pero ya retomamos las labores. Este año podría estar operando”, informó. La planta costará más de cinco millones de lempiras.