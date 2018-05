La Policía explica por qué no entregan nuevas licencias

Tegucigalpa, Honduras.



La Policía Nacional de Honduras explicó este jueves las razones por las cuales no se están emitiendo nuevas licencias de conducir a la ciudadanía.



Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), dependencia de la Policía, explicó en un comunicado que el problema se origina por el incumplimiento del contrato por parte de la compañía Inversiones Alfa y Omega.



Según el comunicado, esta compañía es la responsable del suministro del material para la emisión de licencias de conducir, según licitación pública No. SEDS-002-2017.



"Se realizan las acciones de sanción que conforme a ley y al contrato proceden por este incumplimiento que afecta el proceso de emisión de las licencias de conducir", indica el texto.



La Policía informó que "a los conductores que tengan su licencia vencida y están en proceso de renovación de la misma, se les informa que se ampliará la vigencia de dicha licencia hasta solventar esta situación y no serán objeto de sanción por esta falta".



A las personas interesadas en gestionar su licencia de conducir por primera vez, la Policía les pide comprensión, sin embargo, les solicitan adelantar los trámites correspondientes para quedar listos para la impresión de la misma.