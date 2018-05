No ampliarán plazo para recibir más candidatos

Tegucigalpa, Honduras.



La Junta Proponente de candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público (MP) no ampliará el plazo de postulaciones, luego de que el 30 de abril cerrara la fecha para las inscripciones con 28 aspirantes.



Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Junta Proponente, informó al final de una sesión de ese órgano que no se extenderá el plazo porque de hacer eso sería un “irrespeto y mal mensaje” en el proceso.



Las prórrogas no mandan un buen mensaje, las prórrogas representan un irrespeto a las personas que sí hicieron lo que tenía que hacer en el plazo establecido”.



La Junta Proponente recibió 28 postulaciones, de las que 22 son autopropuestas y seis son propuestas hechas por organizaciones.



Argueta indicó que de las seis nominaciones hechas por instituciones, dos de las personas postuladas ya informaron que aceptaban participar en la elección.



De igual manera, se les dio un plazo de 24 horas a las otras cuatro organizaciones que presentaron propuestas para que se comuniquen con los aspirantes a fin de que también manifiesten si admiten la postulación.



Entre los cuatro candidatos de entidades que faltan por confirmar se encuentra el actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, propuesto por cinco comités de colonias y un pastor evangélico.



La Junta Proponente presentará en junio una lista de cinco candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto al Congreso Nacional para que este poder del Estado elija a las nuevas máximas autoridades del órgano acusador, que durarán cinco años en el cargo. El período de Chinchilla termina el septiembre próximo.



Proceso



Arguerta indicó que este día iniciará la revisión de las hojas de vida de los candidatos.



Los aspirantes a dirigir el MP serán sometidos a pruebas de confianza y audiencias públicas.



En la sesión de la Junta Proponente, celebrada en la sede de la Fundación Democracia sin Fronteras, se aceptó la sustitución de José María Castellanos, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, por Any Ochoa, la nueva presidenta de esa institución gremial.



El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Democracia sin Fronteras son otros miembtos de la Junta Proponente.