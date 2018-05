Detectan más bienes de Mario Zelaya en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.



Los órganos de investigación de Estados Unidos han detectado nuevos bienes en ese territorio que serán asegurados por haber sido adquiridos con recursos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



Se trata de propiedades adicionales a las 21 que ya han sido embargadas, dijo una fuente del Ministerio Público de Honduras.



Estados Unidos aseguró 10 bienes en Nueva Orleans que están a nombre de Mario Zelaya, exdirector del IHSS, y su hermano Carlos Zelaya, y otros 11 inmuebles en el estado de Florida que compraron exfuncionarios de la entidad de previsión social.



La adquisición de estas propiedades se hizo con fondos provenientes de sobornos o contratos a empresas fantasma entre 2010 y 2014, cuando Mario Zelaya era director del IHSS. Pero ahora, como resultado de nuevas pesquisas, hay evidencias de otras propiedades que también las compraron en Estados Unidos con dinero del IHSS.



No protegen a corruptos



Carlos Zelaya fue detenido el primero de mayo en Nueva Orleans, acusado de lavar $1.3 millones de sobornos que recibió de su hermano Mario Zelaya.



Según la acusación presentada por la Fiscalía de Luisiana, dos empresarios hondureños, dueños de la empresa Cosem S. de R. L. cancelaron la coima a Zelaya para agilizar pagos de un contrato de digitalización de datos de derechohabientes.



La transferencia del soborno primero se hizo a Panamá, a CA Technologies empresa, y luego el dinero giró a las cuentas de Carlos Zelaya.



La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Chargé Heide Fulton, alabó el arresto de Carlos Zelaya y advirtió que su nación no será un escondite de criminales.



“EEUU no será refugio de aquellos que intentan escapar de la justicia en Honduras, y tampoco nuestro sistema financiero será utilizado para lavar fondos robados al pueblo hondureño”, dijo la diplomática en su cuenta de Twitter.