Más de cuatro millones de personas trabajan en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.



La columna vertebral de la economía del país es la fuerza laboral: los trabajadores, quienes en la actualidad representan más de cuatro millones de personas distribuidas en los distintos sectores productivos.



Hoy, esa clase obrera luchadora marchará a nivel nacional para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y aprovecharán para exigir algunas demandas en busca de mejorar las condiciones laborales de los asalariados, manifestaron los principales dirigentes obreros del país.



En Honduras, la población económicamente activa asciende a cuatro millones, de los cuales 2.4 millones son hombres y 1.6 millones son mujeres, en relación con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), explicó Guillermo Altamirano, analista económico.



Cerca de 2.2 millones de esos puestos de trabajo son generados en el área urbana y 1.8 millones en el sector rural.



El sector informal de la economía generó 283,000 nuevos puestos de trabajo durante 2017.



No obstante, el 54%, más de dos millones de personas, no tiene un empleo formal, es decir que están desempleadas o subempleadas con ingresos que no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.



Específicamente, hay 264,000 personas desempleadas, 472,000 con problemas de subempleo visible y 1.5 millones con subempleo invisible, según los datos del INE.



Mayor empleador



Altamirano manifestó que el sector agrícola, con un 33%, sigue siendo el mayor empleador. Seguido del comercio, con 18.3%, y la industria con 13.6%, este último es el sector maquilador el que más plazas laborales ha creado.



“Solo estos tres sectores emplean a más del 64.9% de los hondureños. Es más, ahora el sector agrícola ha buscado implementar nuevos procesos de producción para cultivar todo el año, lo que a engrosado la fuerza laboral que requieren”, explicó.



Más de la mitad de los trabajadores en el país ganan menos del salario mínimo.



Asimismo, expresó que aunque las mujeres no tienen un nivel de participación similar al de los hombres en el mercado laboral, ellas son las más preparadas, puesto que alcanzan un nivel de estudio promedio de 10.3 años, versus 9.8 años de los hombres.



“Las mujeres son más dedicadas, están buscando abrirse nuevas oportunidades y eso pasa por una mayor preparación”, manifestó.



Prometen más empleos



El sector privado nacional recientemente llegó a un acuerdo con el Gobierno para crear más puestos de trabajo con el objetivo de reforzar el Plan Honduras 20/20.



Jesús Canahuati, directivo de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y coordinador por el sector privado del Plan Honduras 20/20, dijo que la idea es estimular la inversión extranjera para generar, en unos cinco años, más de 150,000 plazas de trabajo anuales y así reducir la tasa de desempleo.



No obstante, para este año la meta es crear entre 70,000 y 80,000 nuevos puestos.







Personal preparado



El mercado, con la llegada de nuevas empresas y con la globalización exige una nueva fuerza laboral, más preparada y con conocimientos técnicos, explicó Alexander Leiva, director de la Secretaría de Trabajo de la regional de San Pedro Sula.



Explicó que la industria maquiladora ha aumentado la necesidad de personal técnico y para los puestos de obreros exigen haber cursado la secundaria completa.



“Es necesario que las personas busquen adquirir nuevos conocimientos y se preparen más para insertarse más fácilmente en el mundo laboral”, manifestó Leiva.







Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), reveló que para capacitar la nueva fuerza laboral acordaron con el Gobierno que será el sector privado el que maneje el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).



“Necesitamos preparar técnicos electromecánicos, en computación, informáticos, en soldadura industrial, entre otras carreras”.



Asevero que la empresa privada está generando en la actualidad 1.5 millones de empleos.