Harán injertos de piel a bomberos en México

Tegucigalpa, Honduras.



Los tres bomberos hondureños que la semana pasada resultaron con quemaduras graves en la mayor parte de sus cuerpos, y que se encuentran en estado crítico, luego de intentar sofocar las llamas en el cerro Uyuca, serán sometidos a un proceso de injertos de piel.



Los heroicos apagafuegos ya superaron las 72 horas de haber sido alcanzados por las llamas. Ese tiempo era el más crítico y a la vez clave para su recuperación.



La piel proviene de cadáveres de donadores que el Instituto Nacional de Investigación y Rehabilitación de Quemados y Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq), de Ciudad de México, mantiene almacenados en un banco de injertos.



“La piel donadora de cadáver es para que no pierdan más líquidos, esa se va a estar cambiando hasta que vayan mejorando, mientras se le van haciendo cultivos de piel de ellos mismos, es algo muy lento y va a depender de cómo vayan mejorando”, explicó Omar Mejía, cirujano plástico de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem).



Agregó que la piel no va a quedar permanente, solo es una cubierta biológica para evitar infecciones, la piel es estéril y procesada, libre de bacterias. El hospital es un centro especializado en el tratamiento y abordaje de personas que sufren quemaduras de diferentes grados.



Los bomberos ya cumplieron más de 40 horas internos en el centro especializado tras ser trasladados el domingo en dos aviones ambulancias desde de Honduras.



Un equipo de médicos cirujanos e intensivistas están a cargo de las atenciones médicas y los procedimientos que les realizan. Junto a ellos están los cirujanos plásticos Carlos Flores, del HEU, y Omar Mejía, de Fundaniquem, quienes han apoyado a los bomberos en todo momento.



Posteriormente se incorporó a ellos el comandante del Cuerpo de Bomberos, general Jaime Omar Silva.



Intervención



Ayer en la mañana, Ever Velásquez fue sometido a una cirugía en la tráquea para que pueda respirar mejor debido a que se le dificulta por las quemaduras que sufrió.



Velásquez tiene quemado el 75% del cuerpo. A Óscar Madrid (de 34) y Frank Santos (de 31) se les realizará mañana una traqueotomía, ambos tienen quemado el 70% de su cuerpo.



El jueves, los especialistas mexicanos someterán a Ever a una intervención quirúrgica especial, donde le harán los injertos de piel. Ese mismo procedimiento se aplicará a los otros dos bomberos afectados. Se estima que los bomberos estarán internos por dos meses en el centro de rehabilitación mexicano.