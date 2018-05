Bomberos invertirán más de L20 millones en logística

San Pedro Sula, Honduras.



El Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula requiere de logística y equipo con tecnología moderna para hacerle frente a las diversas emergencias que atiende.



Las autoridades bomberiles indican que la institución ha tenido mejoras dignas de reconocimiento, como la remodelación de las estaciones, el nuevo equipamiento de los cuarteles, entre otros.



Sin embargo, expresan que es necesario la compra de indumentaria que les dé mayor seguridad durante los incendios, además de equipo tecnológico que los ayude a contrarrestar las emergencias que enfrentan.



Alberto Varela Molina, comandante noroccidental, lamentó la muerte de los bomberos Josué Vargas y Felipe Santiago Varela cuando intentaban controlar un siniestro en el sector de San Juan del Rancho y La Montañita, Francisco Morazán, el miércoles 25 de abril.



“Nos preocupamos porque el personal obtenga la tecnología y capacitación necesaria, no solamente en el control de incendios estructurales, sino para atender muchos incidentes”, apuntó.



Varela detalló que es necesario renovar el equipo para la extinción de incendios y comprar nuevos, como por ejemplo unos overoles de protección que cuestan más de cinco mil dólares. “También tenemos que mejorar la parte de la indumentaria especializada en el combate de incendios forestales, que es muy distinto”.



La indumentaria especializada es urgente para los bomberos. Fotos: Amílcar Izaguirre



Expectativas



Agregó que de acuerdo con el plan, este año se invertirán más de L20 millones en equipo, compra de vehículos, adquisición de drones y un centro de monitoreo que requiere de tecnología moderna para ubicar y conocer las condiciones de los incendios e inundaciones previo a presentarse al lugar.



El proyecto trata de un centro de emergencias que incluye un área de monitoreo localizada en la Central de Bomberos en la colonia Prado Alto.



“Ya tenemos personal capacitado. Esta es la parte que nosotros tenemos que ir modernizando, tener drones y equipo de tecnología de punta para los incendios forestales”.



También invertirán en la capacitación del personal operativo, que actualmente está conformado por 136 elementos de combate a los que se sumarán pronto 30 personas más.



Otro de los proyectos, que es liderado por Jaime Omar Silva, comandante general de los bomberos, es la construcción de dos estaciones más en San Pedro Sula.



Actualmente están en conversaciones con la alcaldía sobre en qué terrenos se edificará.



Asimismo, Óscar Triminio, portavoz de la institución, declaró que combatir los incendios de los bosques le corresponde al Instituto de Conservación Forestal (ICF), que no dispone de todo lo necesario para esa función, por lo que ellos y otras dependencias les brindan apoyo.



“El problema del Cuerpo de Bomberos es que para sofocar el fuego en la montaña no se cuenta con el equipo especializado ni con los recursos logísticos suficientes”, enfatizó Triminio.



La falta de un equipo adecuado y de protección personal completo en el incendio que intentaban controlar varios bomberos el miércoles, en el sector de La Montañita, cercana a Tegucigalpa, dejó dos muertos y tres con quemaduras en más del 70% de su cuerpo.