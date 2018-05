El Rivas ofrecerá tratamiento de fototerapia

San Pedro Sula, Honduras.



En un mes el hospital Mario Rivas ofrecerá a un buen número de pacientes tratamiento de fototerapia.



Este es un procedimiento médico que se emplea habitualmente para combatir enfermedades de la piel como vitiligo y la psoriasis, logrando a través de radiaciones electromagnéticas de origen natural o artificial no dañinas, que el mal no sea progresivo en quienes lo padecen.



Cándido Mejía, jefe del área de dermatología del Rivas, refirió que el equipo adquirido para el procedimiento es el más completo que hay en el país y uno de los mejores de Centroamérica gracias a su moderno software.



Explicó que el paciente recibe de dos a tres sesiones a la semana, que van de diez segundos hasta un minuto, según sea el caso. En un centro privado cada sesión puede costar entre 700 y 1,000 lempiras, pero en el sanatorio no tendrá ningún costo.



“La fototerapia se hace conjuntamente con otros medicamentos para que la persona tenga un mejor control de su enfermedad”, señaló el especialista.



Detalló que en la ciudad hay en control más de 200 pacientes con psoriasis y un número similar con vitiligo. Según estadísticas mundiales entre el 3% y 4% de la población sufren estos padecimiento; algunos por factores hereditarios y otros causa del estrés y una inadecuada alimentación.