Jornada de hoy y mañana en el SAR no se verá afectada por el feriado

Tegucigalpa, Honduras.



El Servicio Administrativo de Rentas (SAR) trabajará en horarios extendidos hoy y mañana en sus oficinas regionales y departamentales.



Pese al asueto, a cuenta de vacaciones para los empleados públicos y privados, el SAR atenderá estos dos días en horarios de 8:00 am a 4:00 pm, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Tocoa, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua, Juticalpa, Comayagua, Danlí y Santa Bárbara.



La banca privada, por su parte, también trabajará hoy en horarios extendidos para atender a los usuarios con el pago de impuestos. Mañana, agencias, ventanillas y autobancos estarán cerrados.



Debido a que el martes es feriado nacional, el vencimiento para la presentación de pago de la declaración del impuesto sobre la renta (ISR) y otros tributos pasa al siguiente día hábil, es decir el próximo miércoles dos de mayo.



A medias



Pese al asueto decretado para hoy, la banca privada y otras instituciones públicas atenderán normalmente. Entre estas destaca el Instituto Nacional de Migración (INM), que emitió un comunicado de atención de 7:00 am a 5:00 pm.



El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por su parte, atenderá con normalidad a sus afiliados.



Otros que no van a detener actividades son el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). El resto de las instituciones gozan de un asueto a cuenta de vacaciones que sumado al feriado de mañana primero de mayo, Día del Trabajador, ocasionará que se presenten a trabajar hasta el próximo miércoles dos de mayo.