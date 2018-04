Piden a Honduras revertir discriminación contra niñas garífunas

Tegucigalpa, Honduras.



La organización Plan Internacional y expertos llamaron hoy a Honduras a tomar acciones para revertir la desigualdad y la discriminación contra las menores afrodescendientes en el país y a promover su empoderamiento.



Al inaugurar el Foro Nacional: Las niñas y adolescentes garífunas (negros): Reflexiones sobre sus Derechos", la directora de Plan Internacional Honduras, Belinda Portillo, dijo que garantizar la inclusión y la igualdad de derechos es "una promesa muy antigua y un reto para nuestro país".



"He escuchado de que la exclusión y el racismo han desaparecido y estos forman parte del pasado como el sistema que lo engendró, el colonialismo; sin embargo, la exclusión y la desigualdad contra las poblaciones minoritarias existe y forma parte de la vida cotidiana", subrayó.

Enfatizó que las autoridades hablan de inclusión, oportunidades y la no discriminación, pero en la realidad "se han desarrollado mecanismos sutiles, casi imperceptibles, pero mucho más efectivos a través de los cuales es posible que la exclusión y la falta de oportunidades no solo se manifiesten, sino que se perpetúen en el tiempo".



Portillo indicó que la falta de acceso a la salud, el empleo y una educación de calidad también dificultan que el país tenga un registro de la población garífuna (negra).



Reclamó el respeto a la dignidad y la igualdad de los garífunas, quienes "sufren discriminación, pero en el caso de las niñas y adolescente la discriminación es peor por el simple hecho de haber nacido mujeres".



"Cuando nace una niña garífuna es casi seguro que a temprana edad quedará embarazada y abandonada, deberá salir a la calle a enfrentar la vida y sobrellevar la discriminación que abarca todos los ámbitos", resaltó.



Dijo que las menores quedan "atrapadas en las garras más feroces de la desigualdad" porque desde niñas "son preparadas para las labores de la casa", lo cual también afecta su educación.



"Esta situación de desigualdad también afecta la formación académica de las niñas y adolescentes en un sistema educativo que, además de ser malo, llega tarde", enfatizó.



Jinna Rosales, directora ejecutiva de GoJoven Honduras, una plataforma de adolescentes y jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, dijo a Efe que las menores garífunas "son doblemente excluidas y marginadas".



Enfatizó la necesidad de "garantizar" el acceso a la educación y la salud, lo mismo que proveer educación reproductiva a las niñas para disminuir las tasas de embarazos en adolescentes.



Abogó por "el empoderamiento económico y social" de estas menores, así como por "potenciar" su cultura en el país.



Rosales lamentó que Honduras no cuente con políticas públicas a favor de los afrodescendientes, y llamó a los diputados elaborar propuestas que les beneficien.



Por su parte, Omar Cacho, un consultor garífuna, dijo a Efe que las jóvenes afrodescendientes no pueden "desarrollar su potencial" debido a la pobreza en la que viven.



"Por la situación socioeconómica, las niñas son vulnerables porque no pueden continuar estudiando o (se) embarazan a edades tempranas y eso impide que puedan desarrollar su potencial", explicó.



Señaló que más de 3.000 menores garífunas se ven obligadas a abandonar la escuela por la pobreza o al quedar embarazadas y dijo que Honduras requiere "políticas de acción" para erradicar la pobreza, mejorar la educación, la salud y el empleo de los afrodescendientes.



"Las políticas del Estado son generales, aspiraríamos a que fueran culturalmente diferenciadas", enfatizó el experto garífuna.