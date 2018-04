El RNP proyecta identificar a 9.1 millones de hondureños

Tegucigalpa, Honduras.



El proyecto de una nueva tarjeta identificará a 9.1 millones de hondureños, de los cuales 2.4 millones son de 5 a 18 años y 6.7 millones mayores de 18 años que forman parte de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP). Este plan es ambicioso y apunta a que será una realidad por la disponibilidad de recursos que, según Casa de Gobierno, tiene la Secretaría de Finanzas que aún no ha dicho de dónde provendrán los fondos.



El proyecto tiene un costo de 45 millones a 50 millones de dólares (1,200 millones de lempiras) y comprende, además de la emisión de tarjetas, el cambio de la maquinaria porque la actual sobrevive gracias a la compra de repuestos. La maquinaria de hacer tarjetas fue adquirida por el RNP hace más de veinte años, según el subdirector técnico, Gerardo Martínez.



El directorio del RNP fue citado para comparecer este viernes al Congreso a explicar los detalles del programa de identificación; pero la visita fue pospuesta porque no están todos los diputados miembros de la comisión especial de la nueva Ley Electoral y demás reformas, la que encabeza el liberal Elvin Santos.



El plan es identificar 9.1 millones de hondureños, pero se procurará comprar material para emitir 14 millones de tarjetas previendo las demandas de reposición y de nuevos electores que son normales cada dos años.



La identificación de los menores de edad es un derecho humano y una obligación que, según la ley, corresponde al RNP, pero que no ha cumplido por la falta de recursos, según sus autoridades.



El subdirector del RNP explicó que la identificación de los menores servirá para tener una base de datos y sobre todo un perfil de cada hondureño que será de mucho valor para las familias y para la misma institución registral cuando le toque identificar a esta gente cuando cumpla los 18 años. Una vez que el proyecto esté aprobado y contratada la empresa mediante licitación internacional, el RNP mandará brigadas móviles de identificación “a los 36,000 lugares poblados que tiene Honduras”.



Fábrica



El proyecto del Poder Ejecutivo ya está en manos del Congreso Nacional. “A la fecha se han emitido 5,800,000 tarjetas de identidad por primera vez y desde 1996 a la fecha se han producido aproximadamente 8,000,000 de reposiciones”, dice.



Agrega: “La fábrica de emisión de tarjetas tiene 23 años de uso continuo, cuenta con problemas de mantenimiento; y por la dificultad de encontrar las partes mecánicas del mismo, su capacidad máxima de producción es de aproximadamente miltarjetas por hora”.



Respecto a la necesidad de identificar a los menores, el proyecto del Ejecutivo justifica: “la identificación de nuevos ciudadanos viene realizándose solo a partir de los 18 años.



Sin embargo, las mejores prácticas internacionales señalan la importancia de emitir documentos de identificación de menores, al menos desde los cinco años.