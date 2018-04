Juan Barahona culpa a los medios de vincular a Lena Gutiérrez con el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.



El diputado Juan Barahona, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se disculpó ayer con la exvicepresidenta del Congreso Nacional Lena Gutiérrez, a quien había señalado de cometer actos reñidos con la ley.



Fue durante una audiencia de conciliación que Barahona enmendó su error tras ser querellado por Gutiérrez por injurias y calumnias.



Frente al juez, Barahona retiró las declaraciones vertidas en contra de la exdiputada nacionalista.



La querella se interpuso luego que el actual diputado acusó a Gutiérrez de estar involucrada en el millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a través de la empresa Astropharma.



“Él tuvo la valentía de venir y decir que se equivocó al señalarme como culpable de un hecho. Le agradezco de manera pública el haber reconocido su error ante el señor juez. El diputado Juan Barahona ha preferido conciliar y yo le he dado el espacio”, manifestó la exparlamentaria.



“El señor Juan Barahona y su persona nos sentamos a dialogar, y ese es el llamado que le hago al pueblo, le reconozco la valentía que tuvo de afrontar su error”, reiteró Gutiérrez.



Para la exparlamentaria, “estas (la querella) son las consecuencias por repetir lo que uno escucha por ahí”.



En un comunicado, Juan Barahona explicó que las declaraciones emitidas que son objeto de la querella fueron producto de una campaña de desinformación “influenciada por los medios de comunicación y redes sociales”.



“Después de haberme informado del caso por el cual ha sido acusada Lena Gutiérrez me he dado cuenta que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, y en este caso, en particular, hasta que ella sea vencida en juicio. Por lo que retiro mis declaraciones vertidas ese día”, escribió Barahona.



Barahona agregó: “Lo que dije (fue) porque me informé de los medios que son los que recogen las declaraciones”.



La resolución del juez natural que conoció el caso se basa estrictamente en un sobreseimiento definitivo tras un acuerdo conciliatorio que se dio entre las partes involucradas, por lo que se le entregó carta de libertad al diputado de Libre.



Sobre Gutiérrez existe una acusación derivada del caso Astropharma por la presunta venta y compra irregular de medicamentos a la Secretaría de Salud.