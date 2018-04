EEUU enfila equipos contra la caravana

Washington, Estados Unidos.



La caravana de migrantes, compuesta en su mayoría por hondureños, finalizó su largo periplo por México que comenzó el 25 de marzo en Tapachula en la víspera de Semana Santa. Aunque lograron su objetivo, lo que les espera no es nada fácil.



El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó destinar fiscales y jueces para que asuman con rapidez los casos de los indocumentados que lleguen al país con la caravana migratoria.



“He ordenado a nuestros fiscales en la frontera que tomen medidas inmediatas para asegurar que tenemos suficientes fiscales disponibles. También he ordenado que destinemos los jueces de inmigración necesarios para los casos que puedan surgir de la ‘caravana’”, dijo Sessions en un comunicado.



Estos jueces y fiscales estarán encargados de tramitar las detenciones y expulsiones de los inmigrantes, un proceso que normalmente puede tardar años, tiempo en el que los inmigrantes suelen estar autorizados a trabajar en Estados Unidos.







El Fiscal General advirtió, asimismo, que “no hay derecho a pedir entrada sin justificación” y que “aquellos que mientan o cometan fraude serán procesados con todo el rigor de la ley”.



Antes del anuncio de Sessions, el Gobierno de EEUU ya había avisado que llevará ante la justicia a los integrantes de la caravana que crucen la frontera sur. “El Presidente está vigilando la situación. Una nación soberana que no puede defender su frontera no será una nación soberana durante mucho más”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.



Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, también anunció que el Gobierno está tomando una serie de medidas para garantizar que todos los casos migratorios se resuelvan lo antes posible en los tribunales.



Entre otras cosas, Nielsen anunció el envío de funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) para que tramiten los casos de asilo y de abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de detener a los indocumentados.







Llegan a destino



Ayer, un centenar de migrantes centroamericanos que integran la caravana llegaron a la frontera de México con Estados Unidos, la mayoría de ellos dispuestos a pedir asilo humanitario en el país del norte.



Un fotógrafo de AFP constató en Mexicali, fronteriza con la estadounidense Calexico, la llegada de dos autobuses que trasladaban a los indocumentados.



“Los que llegan a la frontera van a pedir asilo en Estados Unidos”, dijo Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, organizador de esta caravana que se realiza desde 2010 para visibilizar el drama de los migrantes a su paso por México.



Los migrantes que llegaron a Mexicali iniciaron su camino hacia Tijuana, fronteriza con San Diego. Todavía esperaban tres autobuses más.