Taxistas piden a nuevo titular del IHTT frenar a los “brujos”

San Pedro Sula, Honduras.



Combatir la ilegalidad y simplificar los trámites de permisos son las principales peticiones de los taxistas al nuevo comisionado de Transporte en San Pedro Sula.



El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) ya cuenta con su tercer comisionado, que desde la renuncia de Melvin José Ferraro el año pasado, la oficina noroccidental de San Pedro Sula estaba acéfala. El comisionado de Transporte asignado a velar por la oficina noroccidental y del litoral atlántico es Rafael Ruiz, licenciado en Finanzas y Emprendimiento con un diplomado en Fletes Marítimos.



Ruiz se desempeñó como gerente comercial de la terminal de graneles de Puerto Cortés operada por el Grupo Logra.



“En mi primera reunión con los taxistas. Hablamos sobre la agilidad en los trámites de documentos, que es necesaria la autonomía de la oficina de San Pedro Sula y el ordenamiento del sector, porque hay muchos trabajando en la ilegalidad”, compartió Ruiz a LA PRENSA.



El funcionario añadió que tendrá reuniones con los representantes de los diferentes sectores del transporte para darles respuestas a sus peticiones. “Haremos un análisis de lo que sucede en cada sector”, sostuvo Ruiz.



Henrry Rodas, presidente de la Cooperativa de Taxis Hondureña Limitada (Cotaxihl), manifestó que hay muchos taxistas haciendo competencia desleal, porque operan sin papeles, además señaló que es necesario que la oficina del IHTT en San Pedro no solo sea receptora, sino también que tenga la potestad de emitir permisos.



“Los permisos de salida. No podemos estar pidiendo permiso de salida cada vez que salgamos de la ciudad, porque el cliente no espera. Nosotros queremos reportarnos en las postas, como antes que cuando íbamos fuera solo nos reportábamos”, explicó Rodas. El sector taxis realizó varias marchas exigiendo un nuevo comisionado que atendiera las solicitudes en San Pedro Sula.