Ebal Díaz: “Informe de Estados Unidos es claro, elecciones del país fueron libres”

Tegucigalpa, Honduras.



Tras la publicación del informe de Derechos Humanos divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se apunta que las elecciones en Honduras “fueron libres”, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, aseguró que esa conclusión “no sorprende”, pues “siempre dijimos que Juan Orlando fue electo en elecciones transparentes”.



En entrevista a LA PRENSA, el funcionario hace referencia al informe de Derechos Humanos 2017, hecho público el pasado viernes, el cual destaca: “Los observadores internacionales generalmente reconocieron que las elecciones eran libres”.



Sobre esto, Díaz consideró: “Los observadores internacionales que estuvieron en el país no denunciaron nunca irregularidades que pusieran en precario el resultado del proceso electoral. Los observadores de la Unión Europea fueron bastante claros en sus informes al decir que el ganador de las elecciones fue Juan Orlando Hernández”.



Agregó: “El informe de Estados Unidos es claro, elecciones del país fueron libres”, expresó.



El documento, elaborado por la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, también indica: “El país celebró elecciones nacionales y locales en noviembre. Los votantes eligieron como presidente a Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, para un mandato de cuatro años”.



Dicho período comenzó en enero de 2018. En el documento se evalúa la situación de derechos humanos de todos los países del mundo y fue suscrito por John Sullivan, secretario interino de Estado.



“Tenemos un tema con la Organización de Estados Americanos (OEA), pues todavía no terminan de afinar el informe que presentarán en asamblea, pero todos los informes son claros en que no ponen en duda el resultado que dio como ganador a Juan Orlando Hernández”.



Sobre los cuestionamientos contra el resultado de las elecciones, Díaz afirmó que no hubo pruebas.



“Toda la historia del supuesto fraude fue una creación de Mel Zelaya y Salvador Nasralla para posicionar una idea falsa en la población, pero nunca presentaron ni una sola prueba concreta”.



Propósito



Jesús Canahuati, directivo de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y delegado del sector privado para el Plan 2020, consideró que las conclusiones del informe de Derechos Humanos sobre Honduras son positivas, pues traen tranquilidad.



“Lo indicado por el informe es una muy buena noticia, ya que comprueba que no hubo ningún fraude en las elecciones del pasado noviembre y que la democracia prevaleció”, aseguró.



Canahuati resaltó que el documento es una confirmación más de la confiabilidad del proceso electoral pasado.



“Este informe de los Derechos Humanos ratifica la transparencia de las pasadas elecciones porque había existido una duda en alguna parte de la población, pero ya se comprueba que no hubo ninguna manipulación”.



Añadió: “Ahora, los hondureños debemos orientarnos en trabajar para sacar adelante al país, atraer inversión y crear más trabajo”.