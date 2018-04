Contrapropuesta de guías sexuales hacen Iglesias

Tegucigalpa, Honduras.



La Iglesia Católica y la Evangélica elaboraron manuales titulados Aprender a amar , que hacen énfasis en evitar la promoción de la promiscuidad sexual como contrapropuestas a las guías metodológicas Cuidando mi salud y mi vida , mejor conocidas como guías sexuales, que ya utiliza la Secretaría de Educación en tres departamentos de Honduras.



Las guías metodológicas, cinco documentos que ya son usados en escuelas de 17 comunidades, hacen énfasis, entre otras cosas, en definición de órganos sexuales, medidas de protección para evitar transmisión de enfermedades y “tomar en cuenta las expresiones diversas de la sexualidad de la población y los contextos de vulnerabilidad en los que esta se ejerce”.



En estos textos oficiales se menciona, además, que desde la niñez se le debe enseñar a los menores a que se respeten sus partes íntimas.



Las contrapropuestas de las organizaciones religiosas establecen una enseñanza sobre sexualidad a través de una “antropología cristiana para evitar ignorar el valor de la castidad”, según documentos a los que Diario LA PRENSA tuvo acceso.



En ese sentido, las Iglesias hacen referencia a que las guías del Gobierno deben centrarse en motivar a los niños y jóvenes a que inicien su vida sexual dentro del matrimonio y no limitarse a promover el sexo seguro.



Confrontados



Desde 2008 se generó una polémica por el uso de las guías, que contaron con la desaprobación de las Iglesias.



La directora general de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación, Lourdes Cartagena, dijo la semana pasada que las guías metodológicas fueron consensuadas con las Iglesias y que se adaptaron al Currículo Nacional Básico.



Según Cartagena, las iglesias no hicieron muchas observaciones a las guías, a las que no se les incluyeron imágenes de órganos sexuales.



No obstante, representantes de la Confraternidad Evangélica de Honduras y de la Iglesia Católica desmintieron a Cartagena al asegurar que no han aprobado dichos textos.



En las guías se hace mención a la declaración Prevenir con educación, emanada de la 1ª Reunión de ministros de salud y educación para detener el VIH e ITS en Latinoamérica y el Caribe, México, 2008, en el que se indica que en América Latina y el Caribe, la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales no protegidas, por lo que deben tomarse en cuenta las expresiones diversas de la sexualidad de la población y los contextos de vulnerabilidad en los que esta se ejerce.



Pero en la contrapropuesta de las Iglesias no se menciona el término diversidad sexual, sino que se deja claro que los seres humanos son persona varón-persona mujer. El jueves de la semana pasada se tenía previsto una reunión entre líderes religiosos y la Secretaría de Educación para dialogar sobre los contenidos de las guías, pero el encuentro se suspendió.



Los materiales no están diseñados para ser manejados por los estudiantes, sino para ser impartidos por los docentes, únicamente sobre cómo desarrollar la clase mediante juegos, exposiciones y grupos de estudiantes.



El objetivo de formar en educación sexual a los alumnos es disminuir los altos índices de embarazos en adolescentes. Al día, en el Hospital Escuela dan a luz 19 menores de edad.