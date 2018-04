Congreso retomará aprobación de ley que protegerá datos

Tegucigalpa, Honduras.



Los datos personales son los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud físicos o mentales.



También lo son el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen y cualquier información numérica, acústica, alfabética, biométrica, gráfica, fotográfica, de imagen o de otro tipo concerniente a una persona natural identificada o identificable.



Cualquiera que use esa información privada sin permiso del propietario de la información será objeto de sanciones una vez que el Congreso Nacional concluya la aprobación en tercer y último debate de la Ley de Protección de Datos, que esta semana será retomada.



Tomás Zambrano, secretario del Congreso, afirmó que con esta ley los hondureños gozarán de múltiples beneficios de confidencialidad de sus datos personales y privados. Hasta el momento han sido aprobados siete de sus 96 artículos. “Con esta ley, los hondureños podrán decidir quién, para qué, cómo, cuándo y dónde una persona natural o jurídica, pública o privada, podrá hacer uso de su información personal”, explicó.



Quien quiera hacer uso de estos datos personales debe solicitarlos a la persona a través del aviso de privacidad. Dentro de la ley se contempla que cualquier ciudadano debe ser informado de que será ingresado a la central de riesgo al no poder cumplir con alguna deuda crediticia y deberá salir de inmediato de la misma al momento de saldar la deuda.