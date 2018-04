Un operador privado dispensará las medicinas en hospitales públicos del país

Tegucigalpa, Honduras.



Una nueva unidad se encargará de entregar a tiempo los medicamentos a los hospitales públicos y centros de salud para que los pacientes los reciban adecuadamente.



Las autoridades de Salud están trabajando para que esta unidad comience a funcionar en el país.



“El proceso está caminando. El papel principal del operador logístico va a ser el almacenamiento y la distribución a la mano de la persona que lo necesita, con la seguridad de que las cosas no se van a perder en el camino”, expresó Octavio Sánchez, ministro de Salud.



El operador logístico ganó una licitación pública en 2017 porque ofreció la mejor oferta técnica. El consorcio está conformado por dos empresas internacionales y una empresa farmacéutica hondureña, la cual tendrá la misión de almacenar, distribuir y dispensar medicamentos a los establecimientos de salud.



Sánchez mencionó que por el momento no puede dar más detalles para no alterar las negociaciones.



Al comenzar a funcionar el operador, los militares se desligarán de los procesos de custodia, distribución y entrega de los fármacos como lo han venido haciendo en los últimos años.



La institución pública pagará en un plazo de 10 años un total de 13 millones de dólares, es decir, alrededor de 300 millones de lempiras.



El inicio de las operaciones estaba previsto para el año pasado; sin embargo, el proceso se retrasó. Para garantizar compras transparentes de medicamentos ahora se hacen a través de un fideicomiso con el Banco de Occidente y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) se encarga de las licitaciones.



“Ya está en curso para aprobación en el Consejo de Ministros el mecanismo que nos va a cubrir los cuatro años de este Gobierno. La compra va a ser con este fideicomiso y solo con quienes estén acreditados”, anunció.



Señaló que cuentan con un 80% de abastecimiento en los centros asistenciales.