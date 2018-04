Candidatura de Honduras a la ONU tiene apoyo de Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras

Los Estados miembros del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) respaldarán la candidatura de Honduras a la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó la canciller colombiana Ángela María Holguín.

Honduras postula a su representante ante ese foro mundial, Mary Elizabeth Flores Flake, quien presentará la próxima semana su plan de prioridades que incluye especial atención a la niñez, la juventud, la cultura de la paz y el desarrollo sostenible.

“Ecuador tomó la decisión de presentar a su canciller, nosotros, en el caso de Colombia, ya habíamos decidido apoyar a Honduras y estaremos cumpliendo con ese compromiso, así como casi toda la región”, afirmó la rectora de la política exterior colombiana. La Asamblea General de la ONU se celebrará en septiembre, pero el 5 de junio se practicará la elección para escoger a la persona que la presidirá.

Según la canciller colombiana, su país tiene comprometido su voto con Honduras. “Esta candidatura está sobre la mesa desde hace varios años, debido a la decisión dentro de Grulac por parte de Venezuela de no endosar candidaturas y a su vez por la decisión del Grupo de Lima de no apoyar a Venezuela en diferentes candidaturas, no se pudo endosar”, explicó.