Estudiantes de Unah-vs exigen justicia para joven abusada

San Pedro Sula, Honduras.



Enorme conmoción ha causado la violación de una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (Unah-vs), la cual se produjo en uno de los baños de este centro regional.



El hecho sucedió a plena luz del día, cerca de las 10:00 am del pasado lunes 16 de abril en el segundo nivel del edificio dos, adonde se encuentra la carrera de Administración de Empresas.



Versiones de testigos oculares relatan que la alumna que cursa su primer período académico fue tomada por la fuerza por tres individuos desconocidos, luego la ingresaron a los sanitarios, adonde habría sido abusada sexualmente por uno de los sujetos mientras los otros dos vigilaban.



Luego del ataque la joven se dirigió al Consultorio Jurídico que está en el primer piso del edificio dos para exponer lo ocurrido, sin embargo, quienes atendieron el reporte aseguraron a LA PRENSA que en ningún momento la universitaria manifestó haber sido violada.



“Ella vino y dijo que la habían intentado agredir en las gradas, pero jamás mencionó el abuso. Le consultamos si se trataba de compañeros estudiantes y expresó que eran personas desconocidas, pero que consideraba que se habían equivocado con ella porque la dejaron ir y tomaron por la fuerza a otra compañera”, detalló Alcides Sánchez, miembro de Asesoría de Procuradores de la Unah-vs.



Carteles con la frase “Yo no quiero ser violada” fueron pegados en toda la universidad.



Amplió que tras la denuncia subió junto con un vigilante hasta el lugar donde sucedió el hecho, pero no encontraron rastros de la otra estudiante ni de los agresores.



No obstante, Sánchez refirió que la muchacha presentaba rasguños en los brazos y cuello, por lo que le sugirieron que interpusiera una acusación ante el Ministerio Público (MP).



Repudio



Mediante un plantón realizado ayer de 3:00 pm a 5:00 pm en la plaza Froylán Turcios, la comunidad universitaria de la Unah-vs exigió a las autoridades de la alma mater asumir la responsabilidad de los sucedido y brindar mayor seguridad dentro del campus y los alrededores.



Durante la actividad, los asistentes portaron carteles y pancartas con la frase “Yo no quiero ser violada”.



Melissa Rubí, del Movimiento Feministas Universitarias, dijo que tienen conocimiento que supuestamente otra alumna está desaparecida desde el lunes y esperan se investigue, pero no existe una denuncia de este suceso en las entidades de justicia.



Este es el baño del edificio dos donde se produjo la violación de la estudiante.



“Queremos que iluminen las zonas oscuras de la universidad, ya que son muchas, y que haya patrullaje frecuente en los edificios y estacionamientos”, manifestó Osiris Castros, pasante de Derecho.



Medidas

La inseguridad ha sido un flagelo que por mucho tiempo ha afectado a los estudiantes de la Unah-vs.



Asaltos a mano armada dentro y fuera de la universidad son frecuentes, sobre todo en los buses en que viajan los universitarios diariamente. Últimamente se reportan hechos dentro de los predios del centro, situación que tiene en vilo a la población estudiantil.



Para frenar los delitos que exponen a los más de 18,000 estudiantes de la máxima casa de estudio de la zona norte, autoridades anunciaron que implementarán nuevas medidas de seguridad y reforzarán las que existen. Saul Vásquez, vocero de la institución, comentó que desde ahora todos los alumnos, docentes, personal administrativo y de servicio deben portar carnet, y los educandos en su defecto la forma 003.



Adelantó que dentro de dos semanas iniciará el proceso de entregas de carnets estudiantiles y una nueva licitación para la contratación de más elementos de seguridad, pues actualmente solo hay 38.



Una joven estudiante fustiga la violencia y el acoso sexual.