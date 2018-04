Nuevo carnet, más guardias y cámaras vienen en la Unah-vs

San Pedro Sula, Honduras.



Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y exdirector del campus del Valle de Sula, habló con LA PRENSA sobre la violación a una estudiante menor de edad ocurrida el pasado lunes.



El funcionario afirmó que ya se ordenaron acciones de seguridad inmediatas para evitar nuevos hechos delictivos dentro del centro universitario y también fuera. Lamentó lo acontecido a la joven y habló en torno a las primeras versiones que se manejaron sobre este hecho.



“Circularon algunas versiones un poco aberrantes en relación al hecho de que queríamos contener la noticia, y la verdad es que eso de ninguna manera es la intención nuestra. Lo que sucedió en ese momento cuando comenzó la noticia no había llegado a la universidad porque la persona agraviada, la víctima, no tomó un canal... Evidentemente, en una situación como esa no es criticable que tenga dificultades y además siendo una menor no tenía posibilidades de tener un camino lógico para poder poner una denuncia. Sin embargo, una de las personas del Consultorio Jurídico le recomendó que fuese a la Fiscalía, lo cual fue correcto.



Pero aun así, en ese momento, la autoridad desconocía y parece ser que la persona que estaba a cargo de relaciones públicas no tenía la información, y quizá el error que se cometió en ese momento fue no investigar primero antes de dar una declaración; es decir, no tenía suficiente información”.



Añadió que debido a que se trata de una menor de edad carecen a detalle de lo acontecido ese día.



“Yo laboré durante muchos años en Medicina Forense y por lo tanto conozco el protocolo. Siendo una menor, eso se maneja en secretismo y es poco lo que podemos nosotros averiguar en relación a detalles.



Ya hemos hablado para que se dé toda la colaboración para que la investigación se lleve a cabo”, dijo.



Medidas de seguridad



El rector anunció que ya está en San Pedro Sula una comisión para implementar acciones a corto y mediano plazo a fin de mejorar la seguridad dentro y fuera de la universidad.



Afirmó que es una prioridad acelerar la carnetización en la Unah-vs. Este proceso ya estaba pensado de cara a las elecciones estudiantiles que serán el próximo período académico.



El rector detalló que entre las medidas que ya se están tomando está la exigencia de la forma 003.



También planean incrementar las medidas de seguridad, como aumentar el número de guardias. Además, harán la instalación de luminarias, ya que en la zona de parqueos y en los trayectos a los edificios hay zonas muy oscuras.



Asimismo, la instalación de cámaras de seguridad con monitoreo permanente.



Afirmó que ya empezaron un acercamiento con autoridades de la Policía Nacional para reforzar la seguridad dentro y fuera del centro universitario.



Respecto a los actos de violencia registrados ayer en la alma mater manifestó que ese tipo de respuestas son normales, más cuando la población estudiantil está por llegar a los 100,000 miembros. “Es apenas normal que cuando una situación de esta índole ocurre debe haber una respuesta. Es importante que la haya porque los jóvenes deben tener derecho a expresarse, pero que lo hagan con responsabilidad, con sentido crítico y propositivo, no con sentido destructivo. La confrontación lleva a incrementar el caos”.



Planes



Óscar Zelaya, secretario del Consejo Universitario y decano de Economía, afirmó que como autoridad ya ordenaron una indagación a la empresa de seguridad de la Unah-vs para que precise qué sucedió el pasado lunes, cuando la joven estudiante fue ultrajada dentro del recinto educativo. Lo calificó de penoso.



“Ya días estamos trabajando en un proceso de ampliación de seguridad en los campus universitarios, pues los edificios son muy grandes y la cantidad de estudiantes que ha ingresado es muy considerable. Esto ha provocado que los problemas de seguridad incrementen”.



Afirmó que la universidad también sufre los embates de la violencia. “La universidad es parte del país y por consiguiente a nuestros predios entran estudiantes que forman parte de grupos delictivos”.



Informó que han detectado venta de drogas dentro de la Unah.



Además, ya está en licitación la escogencia de una nueva empresa de seguridad y la identificación de los estudiantes. El costo será considerable porque el carnet es inteligente y dará accesos a sitios restringidos.