Los 29 hospitales pueden perder cobros por servicios

Tegucigalpa, Honduras.



El fallo de la Sala de lo Constitucional que prohíbe al Hospital Escuela hacer cobros por servicios podría implementarse también en otros 29 sanatorios públicos del país.



La Sala de lo Constitucional emitió una sentencia a favor de un recurso de amparo que la organización Convergencia Ciudadana interpuso contra la cobranza que hace el Hospital Escuela por algunos servicios como medicamentos y exámenes, al argumentar que esa prestación de servicios es gratuita según la Constitución de la República.



A criterio del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, si se interponen recursos de amparo en oposición a cobros en los otros centros de atención, el fallo tendría que ser igualmente en contra.



“Hay un principio en derecho que dice que ante igual situación, igual situación, pero se resuelve si se interponen los amparos”, explicó Barrientos.



Pero criticó que existe una cultura paternalista, en la que la ciudadanía espera que todo se lo dé gratis el Estado.



Consideró, además, que las personas que llegan heridas y en estado de ebriedad deberían pagar por ser atendidas.



Perjuicio



El Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país, suspenderá algunos servicios producto del fallo de la Sala de lo Constitucional.



La directora del hospital, Cristina Rodríguez, confirmó que los servicios que se dejarán de brindar son medicamentos y materiales de rehabilitación para tratamientos de enfermedades como hemofilia, esclerosis múltiples y otras no transmisibles.



De igual manera será suprimida la dotación de ciertos exámenes radiológicos, agregó Rodríguez.



“Estos fondos recuperados nos apoyan para dar una atención integral a la población... en este momento nos afecta porque son fuente de financiamiento”, dijo la directora del Hospital Escuela.



La doctora no indicó cuántos pacientes se verían afectados por el recorte.



Los cobros estaban consignados en un reglón denominado Fondos Recuperables y para este año iban a representar un ingreso de 30 millones de lempiras para el hospital.



El presupuesto aprobado del centro asistencial para 2018 es de 1,537 millones de lempiras, pero con la anulación del cobro quedaría en 1,507 millones.



Las autoridades incrementaron el 100% a los servicios de salud en el hospital desde el 2 de marzo de 2017. La tarifa de servicios establece que, por ejemplo, por un parto normal se cobran 300 lempiras y por cesárea unos 700 lempiras.



Los exámenes de laboratorio valen 5 lempiras.



Cuando el paciente no tiene dinero para pagar la cuota, el departamento de Servicio Social hace una rebaja o lo exime de la cancelación.



El Hospital Escuela atiende a 300,000 personas en consulta externa y otras 320,000 en emergencias.



Rodríguez indicó que no conocía en detalle la resolución de la Sala de lo Constitucional y que solo estaba enterada del fallo por lo que informaron medios de comunicación.



Los 29 hospitales del país hacen cobros por servicios desde 1990, según un reglamento especial. Cada hospital hace una liquidación que reporta ante la Secretaría de Salud y Finanzas.



El Hospital Escuela es administrado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).



Reacción



Juliette Handal, exministra de Industria y Comercio (2002-2006), quien apoyó el recurso de amparo, se mostró satisfecha con la resolución de la Sala de lo Constitucional porque con ello, dice, se garantiza el derecho que tiene la gente de recibir atención sanitaria gratuita consignada en la Constitución.



“Estamos muy contentos porque este fallo viene a obligar a que se cumpla el artículo 145 de la Constitución, de tal manera que el Hospital Escuela debe dar servicios gratuitos y de calidad”, expresó Handal.



Indicó que ayer intentó infructuosamente comunicarse con el rector de la Unah, Francisco Herrera, para expresarle que no tiene ninguna intención de afectar el funcionamiento del hospital.