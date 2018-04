Confraternidad Evangélica no avala el uso de las guías sexuales en centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.



Luego de que se diera a conocer que las guías metodológicas “Cuidando mi salud y mi vida” ya están distribuidas en tres departamentos de Honduras, la Confraternidad Evangélica asegura que no avala el material.



El director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica, Miguel Muñoz, fue enfático al referirse a que aún no hay un consenso entre las iglesias y autoridades de Educación.



“Estas guías están impresas desde hace varios años, no pueden llevar ninguna modificación de las que nosotros brindamos”, mencionó. Entre estas capacitar adecuadamente a los maestros e incorporar orientación de conductas basadas en valores éticos como autocontrol sexual.



Lourdes Cartagena, directora general de servicios educativos, mantiene su posición afirmando que sí se llegó a un acuerdo con ambas iglesias. “Si en esas guías se vienen trabajando desde 2005 y ahí están las revisiones que ellos (las iglesias) hicieron. Siempre tenemos problemas cuando llegamos al punto de enseñar a los jóvenes los métodos anticonceptivos, y estos muchachos todo lo que saben es por internet, y no es la mejor manera”, agregó Cartagena.



La Confraternidad Evangélica aseguró que en el pasado tanto la Iglesia Católica como la Evangélica sí lograron algunos acuerdos con las exautoridades de Educación; sin embargo, estaban a la espera de que se organizara una nueva comisión para la publicación de las guías. LA PRENSA trató en repetidas ocasiones de obtener una reacción de la Iglesia Católica en torno al tema, pero no hubo respuesta alguna.



En las reuniones siempre participaron autoridades de Educación; Miguel Muñoz, al frente de la Confraternidad Evangélica; Martha Lorena Casco, presidenta del comité Provida, y Karla Pineda como representante de la Iglesia Católica. Ayer estaba planificada una reunión entre el viceministro de Educación, Erasmo Portillo, y representantes de ambas iglesias; sin embargo, se llevará a cabo hasta este día.



Miguel Muñoz señaló que “nosotros tuvimos reuniones al más alto nivel con autoridades de la Secretaría de Educación y les llevamos nuestras observaciones de las guías marcadas página por página”, no obstante, el desacuerdo entre las dos partes sigue.



La Confraternidad Evangélica presentará en una reunión al viceministro de Educación una propuesta de 15 guías integrales, que van desde preescolar hasta secundaria, incluyendo una para los padres, totalmente diferente a las que la entidad gubernamental ya implementó en 17 comunidades a nivel nacional, pero para que esta propuesta sea consumada “antes necesitamos hablar con el viceministro, sino seguimos en el mismo juego de hace ocho años”, señaló Muñoz.