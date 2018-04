Caravana de migrantes no se disuelve y avanza a Tijuana

Jalisco, México.



La caravana del Viacrucis Migrante, en la cual la mayoría son hondureños que buscan llegar a Estados Unidos, no se disuelve. Arribó a Jalisco y avanza hacia Tijuana, desde donde sus integrantes tratarán de ingresar a Estados Unidos, entrando por California, reportaron ayer varios medios mexicanos.



Los migrantes, quienes viajan en grupos para evitar ser tan vulnerables ante organizaciones criminales o las redadas de las autoridades, se encontraban en Irapuato, del estado de Guanajuato, adonde incluso tuvieron que dormir a la intemperie soportando las bajas temperaturas.



A Irapuato llegaron los migrantes en el tren conocido popularmente como la Bestia, ya que no pudieron contratar buses que los trasladaran hasta ese lugar de manera más segura.



Los migrantes celebraron que California se negó al pedido de Trump y no enviará sus tropas a la frontera con México.



A pesar de los riesgos, la mayoría de migrantes de la caravana llegaron ayer a Guadalajara, Jalisco, donde permanecerán durante unos pocos días para luego continuar con su camino cuyo destino es Jalisco, según reportaron varios medios mexicanos.



“Por favor apoyen a la Caravana Viacrucis Migrante para que las familias pueden buscar asilo con menos riesgo”, pidió la organización Pueblo Sin Fronteras, que organiza la caravana.



Quedan 600



La caravana tenía dos mil integrantes, de los cuales la mayoría eran originarios de Honduras.



Tras enterarse de la existencia de la caravana, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, criticó duramente a México y Honduras por considerar que “permitían” que avanzara libremente el grupo de los migrantes.



Personas solidarias llevaron comida a los migrantes.



Como medida para “evitar” el ingreso de los sin papeles, Trump decidió enviar fuerzas militares a la frontera estadounidense.



Las autoridades de México pidieron a la caravana “disolverse” y además entregaron visas humanitarias a varios migrantes.



Tras todo esto, muchos migrantes se separaron definitivamente de la caravana y Trump llegó a anunciar que se había disuelto del todo.



Sin embargo, varios medios dan seguimiento diario a la caravana del Viacrucis Migrante y han dado a conocer que todavía hay unos 600 migrantes que continúan en el grupo y mantienen su sueño intacto de llegar a Estados Unidos.



En su odisea hacia Estados Unidos, los migrantes soportan el frío en México esperando.