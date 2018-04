Sampedranos ya pueden pagar tasas municipales sin multas ni intereses

San Pedro Sula, Honduras.



Ocho meses y 12 días tienen los sampedranos para ponerse al día con los impuestos, tasas y servicios municipales aprovechando la amnistía tributaria.



El Congreso Nacional aprobó un decreto y fue publicado la semana anterior en La Gaceta. En el documento hay varios artículos referentes a las municipalidades, y el número tres se refiere a la aplicación de la amnistía.



El gerente financiero Claudio Rojas explicó que se aprobó la aministía para todos los impuestos, tasas y servicios que proporciona la Municipalidad.



El departamento de tecnología está trabajando para que los sampedranos no tengan problemas con los recibos ya depurados y queden habilitados en todas las plataformas digitales que maneja la Municipalidad.



El beneficio abarca hasta el 31 de diciembre de 2018, o sea que prácticamente todo el año para las personas naturales o jurídicas que no tengan gestión de cobros.



El decreto ya establece una tabla de aplicación de descuento del pago de la deuda, que se aplicará en todas las municipalidades.



Agregó que los ciudadanos podrán obtener sus recibos ingresando a la página https://recibos.sanpedrosula.hn/, https://www.sanpedrosula.hn/ o visitar las oficinas de Regulación de Ingresos ubicadas en Mall Galerías del Valle.



Explicación



El diputado Reynaldo Ekónomo dice que las personas que deben de uno a tres años se beneficiarán solo con la amnistía municipal. Mientras que quienes tengan intereses y mora desde 2015 se le aplicará la amnistía municipal y descuento de un 30% del total de la deuda si paga de una sola vez. A los que deban desde 2014 se les beneficiará con la aministía y se le aplicará el 40% si paga toda la deuda.



No todos los sampedranos se muestran conformes con estas decisiones, pues muchos que están al día con los impuestos aseguran que se beneficia a los morosos.



“Es injusto. Deben de aprobar decretos que beneficien a los que somos puntuales en los pagos, pero pareciera que hay que retrasarse para recibir beneficios”, dijo Juan Perdomo, un sampedrano.