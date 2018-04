Hondureños observarán lluvia de estrellas Líridas

Tegucigalpa, Honduras.



El Observatorio de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confirmó que la lluvia de estrellas Líridas se contemplará en su máximo esplendor la madrugada del próximo 22 de abril.



El astrónomo Ricardo Pastrana explicó a LA PRENSA que el cometa Thatcher pasa cada 400 años y en su camino por el sistema solar desprende partículas de polvo y roca, restos que al pasar por la atmósfera de la Tierra generan el fenómemo cósmico



La lluvia de estrellas Líridas se conoce popularmente como lluvia de estrellas fugaces.



Entre el 16 y 25 de abril se consideran las fechas en las que el fenómeno iluminará el cielo, pero el punto máximo de esplendor será la madrugada del 22 entre la una y tres de la mañana, detalló el experto en astronomía de la Unah.



Para observar el fenómeno no es necesario el uso de equipo especial, ya que podrá contemplarse a simple vista, siempre y cuando las condiciones climatológicas - que existan cielos despejados- lo permitan, por lo que el Observatorio de Astronomía de la máxima casa de estudios no abrirá sus puertas durante el fenómeno.



Pastrana detalló que la luminosidad de la Luna, que entre el 16 y 25 de abril será de un 29%, no impedirá que se aprecie el fenómeno.



Recomendaciones



Los meteorólogos recomiendan ver la lluvia de estrellas Líridas desde sitios de poca iluminación, es decir en puntos donde no existan postes de alumbrado eléctrico o edificios



Los expertos también piden a la población no hacer uso de prismáticos -binoculares- ni telescopios para observar la lluvia, ya que, a medida que estos aparatos son regulados, se pierde el detalle de la luminosidad.



Asimismo, aclaró que contemplar el fenómeno no produce ningún daño a las personas ni representa un peligro para la Tierra.



Las zonas rurales son más recomendables para observar el fenómeno, pues la iluminación que impera en las metrópolis atenúa el brillo de los meteoros.



El paso de las estrellas Líridas serán observable no solo en Honduras, sino que en todos los países ubicados arriba del hemisferio norte, siempre y cuando se vean por la noche y el clima lo permita, agregó Pastrana.