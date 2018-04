Secretario español conoce riqueza colonial de Comayagua

Comayagua, Honduras.



El secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, visitó ayer la ciudad colonial de Comayagua para conocer los proyectos en los que España ha contribuido para su rehabilitación y desarrollo.



El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, fue el anfitrión de García Casas en un paseo por el centro histórico de la ciudad, mejorado con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid).



El recorrido los llevó desde la catedral hasta la Caxa Real, un monumento colonial convertido en un centro municipal de exposiciones.



“Estoy muy impresionado con lo que he visto acá en Comayagua, se me antoja que es un poco el pasado, el presente y el futuro”, dijo el alto funcionario español a periodistas.



El secretario de Estado español, quien visita por primera vez Honduras, desde que ocupa el cargo, también conoció una escuela taller que la Aecid promueve con la Unión Europea, donde jóvenes sin recursos preparan su acceso al mercado laboral con una formación especializada en oficios tradicionales, como albañilería, zapatería y soldadura.



“Este es un proyecto de esperanza para que los jóvenes se queden (en el país) y no se vean obligados a emigrar y que tengan un futuro y una profesión”, subrayó García Casas al concluir el recorrido por la escuela taller.



Destacó que Honduras continúa siendo uno de los países “prioritarios” para la cooperación española.



El alcalde de Comayagua dijo que la cooperación española ha sido “un gran aliado” y “un cooperante muy importante” para la ciudad.



Agregó que España ha apoyado a la ciudad a impulsar un proceso de transformación del patrimonio nacional de Comayagua.