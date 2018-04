Salvador Nasralla anuncia que fundará otro partido político

Tegucigalpa, Honduras.



Después de que rechazara cualquier posibilidad de retornar al Partido Anticorrupción (PAC), institución política que él mismo fundó, el expresidenciable de la Alianza de Oposición, Salvador Alejandro Nasralla Salum, anunció este lunes que fundará un nuevo partido político de cara a las próximas elecciones en Honduras.



Nasralla Salum reveló su pretensión en el programa televisivo ‘Frente a Frente’ que dirige el periodista Renato Álvarez, a quien le dijo: “Vamos a formar una nueva fuerza política y vamos a partir de cero”.



Nasralla perdió su propio partido después de entrar en una pugna con la aspirante a la presidencia Marlene Alvarenga, esta ultima es ahora la líder absoluta del PAC.



Nasralla sostiene que este nuevo partido político no dividirá a la Alianza de Oposición sino más bien se aglutinará con Libre y el Pinu-SD.

El político, empresario y presentador de TV afirmó que “ese nuevo partido tendrá que ser parte de la Alianza porque no podemos a estar condenados a una dictadura”.



Nasralla descartó la posibilidad de regresar al PAC porque se “lo robaron” y dijo que ese instituto político actualmente se encuentra en manos de personas que están "ligadas al crimen organizado".



“Yo le dije a Virgilio Padilla que no me voy a poner a rescatar un partido que ya está en manos del crimen organizado”, sostuvo.