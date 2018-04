ONU invita a políticos a no renunciar al diálogo

Tegucigalpa, Honduras.



La Organización de Naciones Unidas (ONU) confía en que los políticos de Honduras volverán a la senda para llegar a un diálogo que acabe con las diferencias políticas que causan tensión en el país.



“Confío e invito a que las partes involucradas retomen la voluntad política de seguir construyendo las condiciones para crear un espacio abierto que invite al diálogo constructivo basado en el respeto y que permita encontrar puntos de convergencia entre los distintos actores políticos”, manifestó mediante un comunicado el coordinador permanente de la ONU en Tegucigalpa, Igor Garafulic.



Garafulic indicó que las razones de Salvador Nasralla para retirar a sus representantes de la mesa técnica de preparación del diálogo están centradas en la “necesidad del carácter vinculante del diálogo y la designación de un mediador internacional para este proceso”.



Igor Garafulic con Ebal Díaz y Mauricio Oliva, del Partido Nacional.



Reacciones



Ante diferentes críticas en Twitter, Luis Zelaya escribió en la red social: “Jamás he dicho que el diálogo no tiene sentido”, y añadió: “Todo lo contrario, creo en un diálogo político vinculante, genuino y sincero con mediación internacional de ONU para resolver crisis política. Lo que no tiene sentido es un diálogo sin presencia de Salvador Nasralla”, declaró Luis Zelaya en un tuit.



Por su parte, Víctor Cubas, quien es seguidor de Elvin Santos, jefe de la bancada liberal en el Congreso, cuestionó duramente a Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).



“Él (Luis Zelaya) sigue demostrando que es un hombre inmaduro, que se metió a un oficio que no conoce y ni siquiera quiere conocerlo porque en vez de estar detrás de Nasralla debería de estar uniendo su partido”, dijo.



Igor Garafulic con Luis Zelaya, del Partido Liberal.



Cubas dijo que a Manuel Zelaya, coordinador de la Alianza de Oposición “lo que le conviene es tener a Nasralla y al otro tonto de Luis Zelaya a la par de él engañados, haciéndoles creer que les va dar la próxima candidatura”.



Aseguró que Manuel Zelaya es quien quiere ser el próximo candidato presidencial.



Sobre esto, Manuel Zelaya solo envió “saludos” a Cubas.