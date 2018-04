Congreso Nacional elimina los subsidios a los diputados

Tegucigalpa, Honduras.



En la sesión ordinaria de este jueves 12 de abril, el pleno del Congreso Nacional eliminó los subsidios para los diputados propietarios y suplentes de todas las bancadas, sin excepción.



Fue Doris Gutiérrez, diputada propietaria por el Partido Innovación e Unidad (Pinu), quien pidió se elimine el subsidio que reciben los diputados de las distintas bancadas del Congreso.



La diputada expresó: “Si bien es cierto que tenemos solicitudes de ayuda de las comunidades, este subsidio no se ha manejado de manera transparente, no se han hecho las liquidaciones del caso y esto ha dado lugar a tener muchas críticas fundamentadas”.



Esto –continuó diciendo-, en el sentido que muchos diputados lo han usado para motivos personales, para viajes o para otro tipo de situaciones para los cuales no fue creado.



El subsidio era a discreción del presidente, a unos les daban más, a otros no les daban, a otros les daban menos y esto podría servir para otro tipo de cosas como medida de presión -señaló.



La moción fue aceptada casi por unanimidad por los diputados presentes en la cámara legislativa.



“Nosotros no negamos que hemos recibido subsidios, pero hemos hecho rendición de cuentas públicas, de hecho el próximo 20 voy a informar sobre los dos subsidios que recibimos los dos diputados del Pinu de aquí de Francisco Morazán”, dijo Doris Gutiérrez.



Finalizó diciendo: “Después del subsidio cada diputado tiene que ayudar de sueldo a la gente”.