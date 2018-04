Abogado de Astropharma cataloga como un "show" la denuncia del CNA

Tegucigalpa, Honduras.



El abogado de Astropharma, Jaime Banegas, reaccionó este jueves después de que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentara una denuncia en contra de dicha empresa por delitos de corrupción que involucra una macrored de funcionarios y exfuncionarios en la Secretaría de Salud.



Banegas expresó que las acusaciones del CNA son un "show" y la línea de investigación presentada es "débil", ya que "no existe una sobrevaloración de contratos suscritos con la Secretaría de Salud".



“No se han sobrevalorado medicamentos. Eso no es cierto y vamos a demostrar que no existe”, dijo el profesional del derecho y agregó que "además Astropharma no tiene dominio sobre funcionarios públicos que pudieron haber hecho licitaciones públicas y privadas".



El CNA presentó una nueva línea de investigación en la Secretaría Salud en la que se menciona que Astropharma S.A de C.V. ocasionó un perjuicio de 56 millones de lempiras.



La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, presentó la documentación en la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) en Tegucigalpa.



De acuerdo con la investigación presentada, en el período 2009-2014 se evitaron hacer los procesos de licitación en la regionales de Salud para sobrevalorar medicamentos.



"Es un hecho irrefutable que la sociedad mercantil tuvo contrato por 600 millones de lempiras", indicó el abogado Odir Fernández, jefe de la unidad de investigación del CNA. Según la denuncia del CNA, se cometieron delitos de fraude y asociación ilícita.



En el caso están involucrados 329 funcionarios, exfuncionarios y empleados públicos.