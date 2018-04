Honduras inaugura una Escuela de Investigación Criminal en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández felicitó este miércoles a la Policía Nacional de Honduras durante la inauguración de la nueva Escuela de Investigación Criminal (EIC) en Comayagua, zona central de Honduras.



En la construcción de la sede de esta escuela, que se ubica en el complejo policial del Instituto Técnico Policial (ITP), se inviertieron 80 millones de lempiras con la finalidad de mejorar las capacidades de investigación de la Policía Nacional.



Esta nueva escuela busca dinamizar los procesos de investigación y contribuir al mejoramiento en las áreas de inteligencia policial, investigación criminal e informática.



Hernández agradeció a la Embajada de EEUU, a los aliados de Colombia, a la Empresa Privada de Honduras, entre otros, por el apoyo en materia de seguridad.



"Vamos a tener una policía ejemplo para la región, si tenemos la región en paz, ganará Honduras también. Muchas gracias y felicidades policía", puntualizó.



"Una persona me dijo en La Ceiba que en las calles había policías hasta de sobra, nunca habíamos visto eso. La gente reconoce que nunca habíamos tenido tan bajas incidencias, gracias a ustedes policías. Les pido que me sigan acompañando, Honduras no merece volver a esos tiempos gran dificiles", dijo el presidente hondureño.



Esta escuela hará trabajos en policía de proximidad y comunitaria, lo cual genera grandes expectativas para fortalecer la lucha contra la delincuencia, la corrupción y la reducción de la impunidad en Honduras.



La construcción y equipamiento de la EIC fue posible Gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos de America, a través de la Sección Internacional Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), y fondos del Gobierno Central, asignados a la Secretaría de Seguridad.