Mel no quiere a nadie en comisiones

Tegucigalpa, Honduras.



El coordinador del Partido Libertad y Refundacion (Libre), Manuel Zelaya, dijo que ese instituto político no integrará ninguna comisión legislativa que esté relacionada con el Prediálogo o Diálogo Nacional porque sería “legitimar a la dictadura”.



“Libre va a integrar todas las comisiones legislativas en las que sea nombrado en el Congreso, pero ninguna del Diálogo Nacional”, dijo a LA PRENSA el también coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.



Cuando se le pidió a Zelaya una reacción sobre la integración de los parlamentarios de Libre en las comisiones, este dijo que no sabía quiénes habían sido nombrados; pero, sin vacilar, enfatizó, que la línea de partido es no ser parte de ningún proceso del Diálogo.



De los 40 diputados que conforman las tres comisiones especiales, cuatro son de Libre. Incluso, Jorge Cálix preside la de reformas constitucionales y Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya, es el secretario de la comisión encargada de reformas electorales. El presidente del Congreso Nacional tiene la facultad de nombrar comisiones especiales.



“Gracias por tomarnos en cuenta, pero en cosas del Diálogo no participamos”, reiteró.



Zelaya afirmó que el 15 de abril se llevará a cabo una asamblea de la Alianza en la que se determinará si es expulsado el expresidenciable de esa coalición Salvador Nasralla, debido a que este ha sido parte de las reuniones de la Mesa del Prediálogo.