Comisiones del Congreso consultarán reformas legales a sectores

Tegucigalpa, Honduras.



El Congreso Nacional (CN) integró ayer a 40 diputados en las tres comisiones que consensuarán con las fuerzas políticas, sociales y económicas las propuestas de reformas legales discutidas hasta ahora en la Mesa de Prediálogo como una vía de salida a la crisis política.



Lo anterior fue parte del acuerdo alcanzado ayer en una reunión entre directivos del Legislativo, jefes de bancadas y los delegados del Gobierno y la oposición política que forma parte de la Mesa del Prediálogo auspiciado por la ONU.



En el encuentro estuvo también el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic.



El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, dirigió la reunión en el Salón de Retratos, del Poder Legislativo, él dijo en una comparecencia que el trabajo de las comisiones servirá para que el Congreso tenga los insumos para aprobar las leyes que los sectores políticos han demandado en el marco de la crisis; pero que no podrán resolver asuntos de otra índole.



“El Congreso, haciendo uso de las atribuciones de sus competencias, actuará, precisamente, en ese campo”, remarcó.



Con esas palabras, Oliva descartó que el Congreso intervenga para que se haga una auditoría a los resultados de las elecciones nacionales del 26 de noviembre de 2017, como lo pide la oposición política.



Oliva reiteró que “las puertas del Congreso están abiertas para recibir todas las inquietudes de los distintos sectores económicos, sociales y políticos del país, vamos a trabajar con paso firme para que podamos tener la legislación y las reformas constitucionales que sean aprobadas lo antes posible para la ratificación de la próxima legislatura”.



Las comisiones integradas: Comisión Especial para una Nueva Ley Electoral, que será presidida por el diputado liberal Elvin Santos, la de Asuntos Sociales y Económicos, el nacionalista Mario Pérez, y la de Asuntos Constitucionales la liderará el congresista de Libertad y Refundación (Libre) Jorge Cálix.



Cálix no estuvo en la reunión porque atendió un llamado a una sesión de su partido; pero está previsto que este acepte coordinar la comisión de Reformas Constitucionales, dijo Oliva. Al encuentro también asistieron el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y el presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez.



Tras la sesión inicial, los jefes de bancadas de los partidos políticos se reunieron y nombraron al resto de miembros de las comisiones hasta totalizar los 40 integrantes, los que comenzarán a trabajar posiblemente desde hoy.



“El diálogo y el acompañamiento del Congreso no se van a quedar en un discurso, no se van a quedar en documentos, sino que lo vamos a realizar, se van a impulsar, y esperamos ir consensuando decisiones importantes en favor del pueblo hondureño”, explicó el secretario del CN, Tomás Zambrano.



El prediálogo nacional pasó de las Naciones Unidas al Congreso, adonde se realizaron cuatro encuentros, luego de que la semana pasada el presidente de ese poder, Mauricio Oliva, criticara que ese proceso “no camina a ningún lado”, pues se estaba acordando hacer vinculantes los acuerdos y convertirlos en ley sin la participación Poder Legislativo.



El Gran Diálogo Nacional fue convocado por el presidente Juan Orlando Hernández tras la crisis política causada por las acusaciones de que mediante fraude ganó para un segundo período (2018-2022) las elecciones nacionales de noviembre de 2017.



Los 40 diputados



Comisión “Nueva Ley Electoral y demás reformas”

1) Presidente: Elvin Ernesto Santos O. (Liberal)

2 Vicepresidente: Antonio César Rivera Callejas (Nacional)

3) Secretario: Carlos Armando Zelaya R. (Libre)



Miembros:

4) Bernardo Enrique Medina I. (Alianza Patriótica Hondureña)

5) Rolando Dubón Bueso (Nacional)

6) Doris Alejandrina Gutiérrez (Pinu)

7) Felícito Ávila Ordóñez (Democracia Cristiana)

8) Mario Luis Villafranca (UD)

9) Osman Danilo Chávez (Pac)

10) Waleska Marlene Zelaya (Nacional)

11) Reynaldo Geovanny Ekónomo (Nacional)



Comisión de Asuntos Económicos y Sociales

1) Presidente: Mario Alonso Pérez (Nacional)

2 Vicepresidente: Sobeyda Judith Andino (Liberal)

3) Secretario: Scarlett I. Villanueva (Libre)



Miembros:

4) Johana Guicel Bermúdez (Nacional)

5) Luis Rolando Redondo (Pinu)

6) Karen Dinora Ortega Osorto (Alianza Patriótica Hondureña)

7) Marcos Antonio Velásquez (Nacional)

8) Carlos Alfredo Lara Watson (Liberal)

9) Erik José Alvarado Alvarado (Nacional)



Comisión de Asuntos Constitucionales y Consultas

1) Presidente: Jorge Luis Cálix Espinal (Libre)

2 Vicepresidente: Oswaldo Ramos Soto (Nacional)

3) Secretario: David Guillermo Chávez (Nacional)



Miembros:

4) José Alfredo Saavedra (Liberal)

5) Denis Armando Castro B. (Alianza Patriótica Hondureña)

6) Gerardo Tulio Martínez P. (Nacional)

7) César Enrique Handal F. (Nacional)

8) Tomás Antonio Ramírez (Pinu)

9) Welsy Milena Vásquez (Nacional)

10) Juan Carlos Elvir (Liberal)

11) Irma Aída Reyes (Libre)