Estos son los cortes de energía programados para este miércoles por EEH

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció las zonas que no tendrán el servicio de energía eléctrica este miércoles en Honduras.

La EEH informó que trabajará en el mantenimiento de las líneas eléctricas de las zonas afectadas.

Bonito Oriental, Colón - 8:00 am a 5:00 pm

El Feo

Plantanciones de la Standard Fruit Co.

Piedra Blanca

Francia

Limoncito

Municipio de Limón

Plan de Flores

Farallones

Icoteas



Teupasenti, El Paraíso - 8:00 am a 4:00 pm



Las Crucitas

Sabana Redonda

Las Delicias

Limoncillo

Potrerillos

Agua Blanca

Lomas Limpias

Junquillo

Santa Rosa No. 1 y 2

Teupasenti

Potrerillos

Rodeo

Pataste

Las Animas

La Majada

La Cueva

El Olingo

Ocotal

Las Agujas



El Progreso, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa - 8:30 am a 1:30 pm



Hospital El Progreso

Col. Bendeck

William Hall

La Primavera

San Jorge

Fraternidad de La Paz

Palermo

San José de La Terrera

Melgar Castro

Las Palmeras

La Perla

Santa Fe

Los Castaños

Col. Los Jazmines

Pires

Inva

Bo. San Francisco

Escuela Cabañas

Penjamo

Residencial Machi

Col. Kattan

Col. 19 de Junio

Hospital Materno Infantil

Cantabria

Planta de Tratamiento de Agua Sanaa

Col. Rodas Alvarados

Col. Pajuiles

Col. 7 de Abril

Aldea San Antonio

Res. La Ponderosa

Col. Villa Ángeles

Col. Paseo del Ángel

Res. Santa Mónica

Colonia Moya

Presidio Progreseño

Juzgado Progreseño

Res. Guanacaste

Seguro Social

Policía Nacional

Los Bomberos

Aldea Arena Blanca Sur

Las Minas

Las Sarrozas

La Guacamaya

EL Bálsamo

Urraco Sur

Cristo Rey

Municipio de Santa Rita

Aldea Tapiquilares

Remolino

Col. Altiplano

Campo Olivo

San Luis Zacatales

Barranco

Bejuco

Campo Llanos

Subirana de Olivar



Puerto Cotés, Choloma, Tela y El Progreso - 8:00 am a 4:00 pm



Baracoa

Jophnson

El Bun

Col. López Bonilla

La Unión

EL Sofoco

Los Cruces

Tapón de los Oros

El Boquerón

La Colman

Los Mangos

KM2

Sector La Cooperativa

Honducaribe

Calán

Paleto

Sauce

Cedros

Caoba

Roble

El Ocote

San José de Brisas

La 40

La Uva

La Junta

La MOra

Guanacastales

Remolino

Ticamaya

Nueva Ticamaya

nola

Kele Kele

Savoy

Manacalito

Aldea La Protección

Tibombo

Montevideo

Lupo Viejo

Meroa 8

Meroa Río

El Champerío

Triunfo II

El Guayabal

Toloa Creek

Creek Martínez

El Tigre

Melcher

La Fragua

La 45

La Curva de Dora

La Bolsa de Pava



Santa Cruz de Yojoa - 8:30 am a 4:30 pm



Aldea de Yojoa

LAs Marías

Oropéndolas

Casetas de Peaje