Inspeccionan precios en empresas de transporte

San Pedro Sula, Honduras.



La afluencia de pasajeros continúa en la Gran Central Metropolitana, la cual entre hoy y mañana espera unos 900,000 viajeros, aunados al medio millón que ya circuló el fin de semana.



Ante la masiva presencia de vacacionistas que se desplazan a las diferentes zonas turísticas del país, las autoridades realizan desde la semana pasada inspecciones a las más de 120 empresas de transporte de la terminal para verificar que no han hecho aumentos irregulares en los precios de los pasajes.



Amílcar Martínez, inspector de Protección al Consumidor, dijo que los controles se hacen constates; pero los refuerzan en temporada de Semana Santa y Feriado Morazánico.



Explicó que a todas las compañas que prestan el servicio se les está exigiendo que tengan los precios visibles y un libro de quejas en la ventanilla donde los clientes puedan hacer sus sugerencias, ya que los están revisando.



“Las empresas tienen que otorgar el descuento del 25% que manda la ley para las personas de la tercera edad e incluso para quienes tiene retos especiales. También no cobrar a los menores de cinco años”, expresó Martínez.



Amplió que también están verificando que las unidades no excedan el número de pasajeros y que los vehículos estén en optimas condiciones para viajar. Apuntó que las sanciones y multas por incurrir en algunas de las faltas van desde el pago de un salario mínimo hasta L10,000.



Aryani Reyes, representante de la terminal, refirió que por su parte también ejecutaron monitoreos de rutina y no encontraron anomalías en el costo de los boletos.



Milza Espino, de atención al cliente de Diana Express, detalló que el viaje a Tegucigalpa es de L220, Siguatepeque a L170, La Ceiba 120, Tela L90, Trujillo L35o, Tococa y Sabá L250, mismos que manejan el resto del año.



“Aseguramos a todos nuestros clientes que los precios son los mismos. Cuando hay incremento es porque así lo han permitido las autoridades”, comentó Edwin Licona de Transporte Norteño, con viajes a Tegucigalpa y puntos intermedios.



Personal de las distintas empresas recordaron que el Viernes Santo no tendrán operaciones. Reanudarán el Sábado Santo en horarios normales.