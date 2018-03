Hoy se celebra la misa Crismal en la catedral

San Pedro Sula, Honduras.



Como parte de las actividades religiosas de Semana Santa, en la catedral San Pedro Apóstol se oficiará hoy la misa Crismal, donde los sacerdotes renuevan sus votos y se bendicen todos los óleos que se usarán en el resto del año en los bautismos, unciones de enfermos, confirmaciones, entre otros.



La feligresía católica está llamada a participar en la misa a las 10:00 de la mañana, la cual será oficiada por el obispo Ángel Garachana Pérez.



Cuadros vivos



Asimismo, las distintas parroquias que conforman la diócesis de San Pedro Sula también tienen su calendario de actividades.



Catalina Gutiérrez, de la comunidad Cristo Salvador en el barrio Barandillas, informó que más de 60 jóvenes participarán en el santo viacrucis para revivir la pasión y muerte de Jesucristo.



Dijo que este día el grupo de feligreses saldrá a las 4:30 pm de la parroquia, ubicada en la ocho y nueve calle, entre seis y siete avenida del barrio Barandillas, para hacer un recorrido en la zona.



“Los jóvenes realizan todas las escenas de la vida de Jesús, para lo cual llevan varios días realizando los preparativos respectivos”, precisó.



También manifestó que cuentan con la orientación del párroco de la catedral, Glenis Mejía, y también del vicario Raúl Najarro.



Para el viernes en horas de la mañana tienen programada la presentación de alfombras.



Actividades en la catedral



Miércoles Santo / 28 de marzo

6:40 am Santa misa

10:00 am Misa Crismal

6:15 pm Santa misa



Jueves Santo / 29 de marzo

10:00 am Confesiones

6:00 pm Misa última cena del Señor

8:00 pm Hora santa



Viernes Santo / 30 de marzo

6:00 am Viacrucis (por las calles)

9:00 am Reflexión

3:00 pm Oficios litúrgicos: adoración de la cruz

5:30 pm Procesión del santo entierro

7:00 pm Celebración a la Madre Dolorosa



Sábado de Gloria

8:00 pm Vigilia pascual



Domingo de Resurrección

5:30 am Santo Encuentro

6:00 am Santa misa

7:30 am Santa misa

9:00 am Santa misa

11:00 am Santa misa

6:00 pm Bendición papal