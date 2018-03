Rocío Tábora: FMI llega la próxima semana a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llega la próxima semana al país para iniciar las conversaciones encaminadas a establecer los principios para un acuerdo económico.



Rocio Tábora, ministra de Finanzas, dijo que “para nosotros los principios son siempre las medidas que ya les tenemos por ley que cumplir, entre ellas: el control del déficit fiscal, de la masa salarial, sostenibilidad de la deuda, más otros temas de política monetaria".



Esta es la primera reunión, como siempre es de acercamiento “y de información en relación a como se cerró el año pasado”, dijo.



“Hacemos un análisis de lo que va a pasar en la economía en este año y trazamos algunos puntos de agenda para irlos discutiendo”, afirmó.



No obstante, aclaró que “no tenemos una fecha prevista para la firma, pero sí tenemos el interés de suscribir otro acuerdo con el FMI”.



Membresía



Por su parte, el ex viceministro de la ex Secretaría de Industria y Comercio, Juan José Cruz, dijo que “todos los indicadores macroeconómicos que tenemos están sanos”.



“Se ha hecho una buena labor durante todo este tiempo atrás y este proceso de negociación con el FMI nos da la posibilidad de un nuevo convenio”, agregó.



Cruz expresó que habrá que ver “la naturaleza del nuevo acuerdo y sus alcances, pero creo que hasta el momento son buenas noticias”.



“Un convenio con el FMI es como tener una membresía para conservar esa credibilidad que se ha ido ganando con mucho esfuerzo y disciplina fiscal”, subrayó.



Historia



A finales de octubre anterior, Honduras hizo historia al aprobar el primer acuerdo stand by con el FMI firmado por tres años.



En un comunicado el FMI reconoció en ese entonces que “el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, ha estabilizado con éxito la economía, restablecido la confianza, acelerado el crecimiento económico y reducido la pobreza”.



“Las perspectivas macroeconómicas son positivas y requieren un esfuerzo continuo para mejorar los indicadores”, destaca el Fondo.



La finalización de la quinta y sexta revisión permitió a Honduras acceder a recursos por un monto aproximado de $109.64 millones (L. 2,609 millones).



Dato de interés:



$ 109.64 millones logró Honduras con la aprobación de la quinta y sexta revisión por parte del FMI.