Centros turísticos de San Pedro Sula ya reciben a veraneantes

San Pedro Sula, Honduras.



Cerca de 20 hoteles con piscina, un parque acuático y cuatro centros comerciales son parte de la oferta turística que ofrece la ciudad para esta Semana Santa.



En San Pedro Sula hay más de 70 hoteles, entre grandes y pequeños, más de 200 bares y restaurantes, además de opciones al aire libre como el Parque Nacional Cusuco y los balnearios naturales como Armenta y El Zapotal.



Es por eso que los sampedranos y visitantes tienen una amplia oferta de diversión si desean quedarse en la ciudad.



De acuerdo con datos del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), por San Pedro Sula pasan más de 400,000 turistas durante la Semana Mayor. Por su cercanía con las playas muchos prefieren hospedarse en los hoteles locales y hacer turismo durante el día.



Denia de Flores Gómez, presidenta regional de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), dijo que los hoteles y restaurantes han preparado atractivos precios para asegurar la clientela.



El Parque Nacional Cusuco, localizado en El Merendón, es una escapada a la naturaleza que aprovechan los grupos de amigos para ir a acampar.



Añadió que aunque la Capital Industrial no se caracteriza por el turismo de ocio, ofrece una variedad de opciones para divertirse y atrapar a los vacacionistas al menos una o dos noches.



Lo positivo es que actualmente muchos de los hoteles ya están reservados en más de un 40% y por experiencia confían en que a partir de mañana este porcentaje aumentará, ya que muchas personas llegan sin previo aviso.



Pasadías



El complejo Apart Hotel Villa Nuria ha atendido a muchos visitantes desde hace tres semanas.



“Nosotros ya tenemos reservaciones, personas que tienen programado estar toda la semana”, compartió Karla Alvarado, gerente del complejo, quien detalló que tienen reservado el 45% de sus apartamentos.



El complejo Villa Nuria, localizado en la entrada al sector Felipe Zelaya, bulevar del este, es muy conocido por sus pasadías, ya que por L250 por adulto y L150 los niños pueden hacer uso durante el día de las piscinas e incluye el almuerzo. “Nosotros tenemos capacidad para atender a 200 personas en pasadías”, aseguró Alvarado.



Los hoteles con piscina, como el Real Intercontinental, Copantl y Villa Nuria, además del parque acuático Zizima, estuvieron abarrotados de veraneantes este fin de semana.



Los precios por temporada para cuatro personas con desayunos e impuestos incluidos por noche son $110 y $20 por una cama extra. Para una pareja es de $67 con impuestos y desayuno incluidos.



Los apartamentos están amueblados y conformados por cocina, sala y comedor.



Mientras que el Hotel y Centro de Convenciones Copantl cuenta con dos opciones para quienes solo quieran pasar el día y tarifas especiales para los huéspedes. El uso de la piscina por persona, desde las 9:00 am a 9:00 pm, cuesta L400, de los cuales L200 son consumibles. El day use es una nueva opción que ofrece el hotel a sus clientes. Este consiste en que una persona puede pagar una habitación por $75 más impuestos y llevar cinco invitados que utilicen la piscina y la habitación de 10:00 am a 6:00 pm. En cuanto al hospedaje, el costo para una pareja por noche es de $85 más impuestos, pero incluye los desayunos. “Son tarifas especiales que consideramos porque vienen muchas familias”, explicó Desirée Ammann, gerente general del Copantl.



El hotel ha apartado 50 habitaciones para el day use. Esperan que unas 800 personas entre huéspedes y visitantes del día utilicen la piscina recién remodelada.



“Muchas veces los que no han hecho sus reservaciones en las playas las hacen al llegar a San Pedro Sula, generalmente esto es miércoles o jueves”. explicó Ammann. Eduardo Paz, gerente división de cuartos del hotel Real Intercontinental, manifestó que el 60% de sus habitaciones ya están reservadas para esta temporada.



“Muchas personas viajan sin un plan en concreto, es por eso que la ocupación nuestra nos puede subir hasta en un 85%. Nos visitan personas de Tegucigalpa y del occidente”, indicó. Paz, señaló que siempre promueven los destinos cercanos para que los turistas puedan recorrerlos en el día.



Por temporada, la habitación sencilla o doble se ofrece a $99 más el 19% de impuesto, pero incluye hasta dos desayunos bufé.



El parque acuático Zizima, único en la ciudad, tiene capacidad para recibir a más de seis mil personas en excursiones o particulares.



Lourdes Bueso, encargada de mercadeo y eventos de Zizima, dijo que el parque está integrado por toboganes, juegos extremos, un pequeño zoológico, áreas ecológicas y restaurantes. El costo de la entrada para adultos es L220 y para niños L110. El horario de lunes a domingo es de 9:30 am a 5:00 pm.



El Parque Nacional Cusuco, localizado en la montaña de El Merendón, pone en contacto con la naturaleza a quienes lo visitan. Se encuentra a dos horas de distancia de la ciudad. En ese lugar hay cinco senderos: El quetzal, El pizote, El danto, Las minas y La cascada. También pequeños riachuelos y un innumerable número de especies.



El restaurante Angeli Gardens es muy visitado por las familias, ya que se aprecia la riqueza de El Merendón.