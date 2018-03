Ebal Díaz: "Me he reunido desde enero con gente de Mel Zelaya y Nasralla"

Tegucigalpa, Honduras.



El secretario de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz, dijo este lunes que ha sostenido reuniones con gente del expresidente Manuel Zelaya y con gente del expresidenciable Salvador Nasralla desde enero pasado, para hablar sobre el diálogo nacional.



“A partir de enero los empezamos a buscar y me he reunido con la gente de (Salvador) Nasralla, del expresidente Zelaya, con representantes del Partido Liberal y esto no debe de ser condenado sino que bueno porque detrás está el pueblo hondureño que quiere una solución a la crisis”, reconoció.



Díaz detalló que el presidente Juan Orlando Hernández le pidió que hiciera aproximaciones con los sectores políticos para instalar la mesa del diálogo.



Zelaya, quien es coordinador de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura y del partido Libertad y Refundación (Libre), reaccionó en Twitter cuestionando el establecimiento del diálogo nacional.



"¿Si en esa mesa no han podido ni siquiera definir cuál es el conflicto por el cual, Salvador y Luis convocaron a Ebal, a ese diálogo? Lo que está a la vista es que cada día solo consolidan más la dictura.", indicó Zelaya en su cuenta de Twitter.



Ebal Díaz argumentó que le inquieta el problema interno en la Alianza de Oposición porque se presentan en la mesa de diálogo como dos fuerzas distintas, la gente de Salvador Nasralla y la del Partido Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).



“Vamos a consultar cómo se presentarán a la mesa porque es importante que resuelvan las diferencias internas para que sigamos hablando con un solo bloque”, señaló.





Ebal Díaz dice que también se ha reunidó con representantes del Partido Liberal de Honduras, cuyo líder es el expresidenciable Luis Zelaya.