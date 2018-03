“Rechacemos el pecado y el mal”: cardenal Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.



Una multitudinaria misa de ramos se celebró ayer en la catedral metropolitana, donde los feligreses conmemoraron el Domingo de Ramos, con el cual comienza el período de Semana Santa.



“Estamos recordando al Señor Jesús, que está presente entre nosotros y que quiere entrar solemnemente en Tegucigalpa, en nuestros corazones. La procesión nos ha hablado de nuestro caminar por la vida y nos invita a avanzar, a progresar. Nuestra vida pasa y nosotros con ella, hombres y mujeres, peregrinos, viajeros, que no tenemos aquí nuestra tierra definitiva. En este caminar nos precede y nos guía la cruz del Señor Jesús”, expresó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.



Asimismo, instó a los hondureños a no olvidar el verdadero significado de la Semana Santa.







“Comenzamos con un carácter festivo. Las palmas con las que acompañamos a Jesús son porque la fiesta de hoy (ayer) son un preludio del señorío de Jesucristo”.



Propósito



El cardenal hondureño aseguró que “este domingo se ve claramente cuál es el reinado de Jesús, que vence al pecado y la muerte”, señaló en la homilía.



Además, declaró que el propósito de la Semana Santa es buscar el acercamiento a Dios.







“El evangelio nos ayuda a recordar que no es simplemente traer a la memoria algunas cosas, sino traerlas al corazón. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo, tanto nos ama que nos llama a la conversión, a volvernos a Él; rechacemos el pecado y el mal”, expresó el cardenal Rodríguez.



Como parte de los actos religiosos organizados por la arquidiócesis de Tegucigalpa se realizó también la tradicional bendición de palmas.



A las actividades para esta Semana Santa, la arquidiócesis de Tegucigalpa las denominó Un encuentro de fe, reflexión, devoción y tradición.







Como parte de su mensaje, el Cardenal indicó: “Algunos dicen ya no puedo más, que no nos sorprenda el dolor ni las dificultades de la vida, son caminos de salvación, que no nos robe el ánimo la vejez, la enfermedad, las desgracias naturales, las guerras, tenemos que caminar a pesar del mal que nos rodea. Por encima del mal y el pecado está el amor de Dios en Cristo Jesús”, destacó.



Fervor



En las distintas parroquias del territorio hondureño, los católicos conmemoraron el Domingo de Ramos con solemnes misas y bendiciendo palmas desde muy temprano.