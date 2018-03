“En Domingo de Ramos recordamos que Jesús es el Rey de Reyes”: Garachana

San Pedro Sula, Honduras.



Miles de católicos celebraron ayer el Domingo de Ramos, el cual es una conmemoración para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, adonde fue recibido con vítores y palmas.



Los actos más concurridos se efectuaron en la catedral San Pedro Apóstol, adonde llegó una procesión que salió desde el Instituto María Auxiliadora.



Miles de católicos emularon los acontecimientos que ocurrieron hace más de 2,000 años, cuando se dio la bienvenida a Jesús en Jerusalén, ciudad a la que entró victorioso entre vítores y palmas.



“Hemos recorrido el camino en procesión, la catedral está llena. En Domingo de Ramos recordamos que Jesús es el Rey de Reyes”, manifestó Monseñor Ángel Garachana, obispo de la diócesis de San Pedro, en la homilía de la segunda de las cinco misas que se celebraron ayer en la catedral San Pedro Apóstol.



“En esta Semana Santa he querido centrar todos los mensajes en esta enseñanza: Jesús padeció, murió y resucitó por amor, para que en Él tengamos vida. Vivamos, celebremos esta Semana Santa, pasión muerte y resurrección de nuestro Señor como la señal más extraordinaria del amor de Jesucristo”, expresó Garachana.



Ayer se llevó a cabo una procesión desde el Instituto María Auxiliadora hasta la catedral San Pedro Apóstol, donde Monseñor Ángel Garachana, obispo de la diócesis de San Pedro Sula, ofició la misa en la que pidió que se viva la Semana Santa en comunión con las enseñanzas y ejemplo de Jesús.



El obispo también dijo que el comportamiento y vida de Jesús deben de ser un permanente ejemplo para la humanidad.



“Jesús es aclamado como Rey y Señor, pero su reinado es único y diferente. Normalmente, los que tienen poder político en este mundo gobiernan a veces desde la prepotencia, desde el autoritarismo, desde el aprovechamiento económico a costa del bien común del pueblo, pero Jesús es rey de paz, manso, humilde, pacífico, servidor en medio del pueblo. No ha venido para que le sirvan, sino para servir por amor y dar su vida. El señorío de Jesucristo es de amor”.



Hubo una procesión a la catedral San Pedro Apóstol, donde se oficiaron cinco misas.



Amar y perdonar



Monseñor recordó que “a Jesús lo condenaron, le escupieron, le azotaron, le coronaron con espinas, se rieron de Él, pero Él vivió todos los acontecimiento con fortaleza, confianza en Dios, con perdón y amor”.



Garachana pidió vivir la Semana Santa en comunión con Dios.



“Que estos días sean una meditación agradecida, emocionada del amor de Jesucristo que se entregó por nosotros para que en Él tengamos vida”, enfatizó.



El obispo enfatizó en la necesidad de amar y perdonar



Amelina Rodríguez, una católica que participó en la procesión del Domingo de Ramos, contó que “la gloria de Dios cambia nuestras vidas, nos llena de bendición. Estoy aquí para agradecer”.



Al final de la misa de Domingo de Ramos, el obispo Garachana lanzó agua bendita desde el balcón de la catedral para realizar la tradicional bendición de palmas que sostenían los feligreses.



En la catedral San Pedro Apóstol se oficiaron cinco misas ayer. A las 6:00 am, 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am y 6:00 pm.