"Las baleadas, el mejor desayuno que he probado": documentalista de Animal Planet

San Pedro Sula, Honduras.

El reconocido documentalista inglés de Animal Planet, Nigel Marven, quien realiza un trabajo de la belleza natural hondureña que será transmitido en 50 canales de televisión de todo el mundo, no cabe duda que va a regresar pronto a Honduras. Y la razón es muy sencilla, pues ha sido atrapado por el delicioso sabor de las baleadas.

Marven manifestó este sábado que las baleadas es el mejor desayuno que ha probado en su vida. "Soy vegetariano, pero cuando probé las baleadas, con aguacate, queso, frijoles, dije... está súper deliciosa", indicó Marven.

También insistió que tanto le encantaron las baleadas que lo consideró el desayuno más rico del mundo.

Marven añadió que una vez que probó las baleadas hondureñas sintió que es "El mejor desayuno que he tenido”.

Pero no solo la gastronomía hondureña ha cautivado a este personaje de mucho renombre, también muestra mucho interés en la flora y fauna hondureña.

Uno de los animales que lo ha dejado impresionado son las exóticas aves y serpientes que ha observado en Cayos Cochinos. "Soy un amante de las culebras y en Honduras he filmado muchas en este período (más de una semana que lleva en el país)", destacó.



Era tanta la emoción que en ráfagas contó que "también pude filmar un gato salvaje que vive en Pico Bonito, es un Martelli. A parte de muchos colibríes especiales. El panorama de Honduras también me ha encantado, he hecho muchas tomas de las montañas".



Otro de los lugares que acaparó la atención de Marven es la reserva nacional de Cuero y Salgado. Un lugar que calificó de perfecto.



Marven dejó claro que se llevará muchas cosas hermosas de Honduras: su belleza natural, las delicias de las baleadas y el trato especial que brinda la gente de los lugares donde ha visitado.



Documental que elabora en Honduras

Su trabajo será presentado en Animal Planet y en otros 50 canales más. "Este documental será visto por todos los hondureños, por los niños especialmente para que le vayan tomando amor a la naturaleza".



Marven tiene previsto estar en Honduras hasta el 5 de abril, pero adelanta que va a regresar al país como una forma de promocionar el turismo hondureño. "Tengo que regresar como un turista para disfrutar más del país, pero también para realizar un poco de trabajo también", agregó.



El trabajo que realiza Marven por todo el mundo le ha permitido conocer la naturaleza de varios países, es por eso que con propiedad asegura que Honduras "es un país muy bonito, verde, montañoso".



El profesional británico hizo una relación de lo que ha visto en naciones centroamericanas y es por eso que confiesa que "mientras otros países como Costa Rica una gran parte del tiempo del año es como color café, en Honduras es verde todo el tiempo".





Las aves impresionan a Marvel

Detalló que ha filmado los colibríes, una tigrilla y que en el país hay muchos animales interesantes. "Es un país excelente para los ecoturistas", enfatizó.



Aseguró que en toda Honduras hay varias aves que son de interés, por ejemplo, la Codornís Pintada o el endémico (único en todo el mundo) el Colibrí Esmeralda. "También hay muchas aves migratorias que en este mismo momento están pasando por Cayos Cochinos”, resaltó.



Pero lo que más le ha llamado la atención y ya la filmó fue la Boa Rosada, una serpiente endémica de Honduras y precisamente de Cayos Cochinos.

Marven alista maletas para visitar Utila en las próximas horas. Además de otros lugares donde la flora y la fauna es impresionante.