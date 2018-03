Más de 100,000 turistas hubo en Tela entre viernes y sábado

Tela, Atlántida, Honduras.



Más de 100,000 turistas visitaron las playas de Tela, Atlántida, sumando los veraneantes que fueron ayer y el viernes recién pasado a este municipio.



Aunque el feriado nacional por la Semana Santa inicia hasta el próximo jueves para la mayoría de trabajadores, las autoridades municipales de Tela afirman que desde hace varios fines de semana están recibiendo grandes cantidades de veraneantes, lo cual da un gran impulso a la economía teleña.



“Nuestras playas siempre han estado entre las preferidas de los hondureños y turistas extranjeros, y lo siguen estando. Les agradecemos que sigan viniendo a disfrutar de playas limpias, seguras y hermosas”, expresó Larissa Cálix, quien está a cargo de la oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Tela.



Según estimaciones de las autoridades municipales, durante la Semana Santa arribarán más de un millón de turistas.



Esto es importante para el municipio, pues la economía de Tela depende en gran parte de los ingresos que genera el turismo.



Karina Ochoa Castillo dejó Comayagua para disfrutar de las playas de Tela, en el caribe hondureño.



Actividades



En el municipio habrá conciertos, eventos deportivos, exposiciones de artesanías, ventas de comidas típicas, entre otras actividades.



Uno de los aspectos que más han destacado los veraneantes es la limpieza de las playas teleñas.



“Nos hemos esforzado para que nuestro municipio esté lo más bonito posible para que lo disfruten al máximo los turistas que nos visiten”, indicó Cálix.



Algunos de los visitantes que llegaron a Tela aseguraron que aprovechan a ir este fin de semana para después poder participar en las actividades religiosas.



“Preferimos venir a las playas ahora para después poder asistir a los actos de la iglesia que se conmemoran por la Semana Santa”, declaró Amanda Izaguirre, quien contó que ella y su familia son originarios de Siguatepeque.



Los hondureños vivieron un sábado de diversión en las playas de Tela, Atlántida, uno de los destinos favoritos tanto de los veraneantes del país como de los extranjeros.



Vigilancia



Diferentes instituciones desplegaron su personal a lo largo de las playas de Tela para garantizar la seguridad de los veraneantes.



Rescatistas de los Bomberos, elementos de la Cruz Roja y de la Policía Nacional, así como personal de la Municipalidad de Tela, ejecutan la labor de vigilancia para dar asistencia a los veraneantes.



El Cuerpo de Bomberos recomendó a los turistas seguir las instrucciones de las autoridades y no ponerse en riesgo.



Los Bomberos además aconsejaron evitar entrar al mar luego de haber ingerido bebidas alcohólicas, vigilar a los niños y no entrar a lo profundo del mar, especialmente a las personas que no saben nadar.



Una de las cosas que más destacaron los turistas fue lo limpias que se han mantenido las playas.



Expectativa



Todos los días, hasta que finalice la Semana Santa, se desarrollarán presentaciones musicales en las hermosas playas teleñas, que son bañadas por el mar Caribe.



Sin embargo, el evento más esperado es la presentación de los cantantes Zion y Lennox. El escenario ya está montado para el concierto, el cual será el próximo jueves en el bulevar costero de Tela.



Durante el feriado de Semana Santa en el municipio se realizarán varios eventos: competencias deportivas, conciertos, deportes extremos, buceo y otras actividades.