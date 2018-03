Miles de católicos celebran con fervor el Domingo de Ramos

San Pedro Sula, Honduras.



La feligresía católica está lista para dar inicio a las celebraciones religiosas de Semana Santa y conmemorar hoy Domingo de Ramos la bendición de las palmas.



En las afueras de la catedral San Pedro Apóstol desde ayer se encuentran instalados los artesanos que elaboran las tradicionales palmas de coyol para venderlas a los feligreses.



Los vendedores han improvisado unas pequeñas carpas para protegerse de los rayos del sol, mientras ofrecen el producto a quienes circulan por la zona, ya sea a pie o en vehículos.



Proveniente de la comunidad de Peña Blanca, en Santa Cruz de Yojoa, la comerciante Irma Lidia López y su familia llevan muchos años dedicándose a la elaboración de ramos. “Antes solo vendíamos las palmitas, pero ahora elaboramos las cruces adornadas con flores de papel multicolores y así son más atractivos”, explicó. Considera que las ventas han sido muy buenas, por lo que espera hoy lograr las expectativas trazadas.



Cristianos se preparan para fortalecer su fe.



La vendedora Mirna Rápalo, proveniente del sector El Merendón, dijo que ellos recolectan las palmas en las faldas de la montaña.



Junto con su familia dedican muchos días de preparación para ofrecer el producto.



El precio de los ramos es de entre 10 y 30 lempiras, todo depende del diseño que elaboren. Como toda buena católica, Elena Henríquez desde muy temprano acudió a comprar sus respectivos arreglos de palma y otros materiales.



“Siempre espero estas fechas para saludar al Cristo Jesús, quien entró triunfante a Jerusalén, porque sabemos que sufrió por nosotros por el amor que nos tuvo”, refirió.



Dijo estar lista para participar en las procesiones y misas respectivas.



Desde muy temprano, los vendedores de palmas se apostaron en los alrededores de la catedral San Pedro Apóstol para ofrecer los ramos a los feligreses católicos que hoy celebran el Domingo de Ramos.



Llamado



Porfirio Ruiz, sacerdote de la parroquia Corazón de María, del sector Rivera Hernández, explicó que el Domingo de Ramos es una celebración especial.



“Se conmemora el triunfo de Jesús, cuando sale hacia Jerusalén humildemente montado en un burrito y por donde pasaba las personas iban recogiendo ramas de los árboles”, destacó el prelado.



Además, recomendó a la feligresía asistir a los actos litúrgicos programados. “En la Semana Santa la gente debe pasar por el viacrucis y por la pasión de Cristo, posteriormente pueden recrearse un poquito”, destacó.



En la catedral San Pedro Apóstol, para este Domingo de Ramos están programadas misas a las 6:00 am y 7:30 am. A las 8:15 am será la procesión desde el Instituto María Auxiliadora hasta la catedral. Luego, a las 9:00 am, 11:00 am y 6:00 pm también habrá misas.



Las palmas serán bendecidas desde el balcón de la catedral.